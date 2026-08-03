विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला : दुम्मा बॉर्डर पर पीएचईडी की व्यवस्थाओं का एसडीओ ने किया निरीक्षण, स्वच्छता बनाए रखने के दिए निर्देश
चान्दन ( बांका )। निज प्रतिनिधि कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के निर्देश पर रविवार को कटोरिया लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अनुमंडल पदाधिकारी म
चान्दन ( बांका )। निज प्रतिनिधि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं को स्वच्छ पेयजल, साफ-सुथरे शौचालय एवं स्नानागार की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के निर्देश पर रविवार को कटोरिया लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार ने बिहार-झारखंड सीमा स्थित दुम्मा बॉर्डर का निरीक्षण किया।
निरीक्षण की प्रक्रिया
निरीक्षण के दौरान उन्होंने पीएचईडी विभाग द्वारा संचालित शौचालयों, स्नानागारों एवं शुद्ध पेयजल व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने साफ-सफाई, जलापूर्ति तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण करते हुए मौके पर तैनात कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कर्मचारियों के लिए दिशा-निर्देश
एसडीओ मनीष कुमार ने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को निर्देशित किया कि पूरे सावन माह श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। शौचालय एवं स्नानागार की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए, पेयजल आपूर्ति निर्बाध बनी रहे तथा किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर उसका तत्काल समाधान किया जाए।
स्वच्छता एवं स्वास्थ्य
उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ धाम की यात्रा पर निकलते हैं। ऐसे में स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल की बेहतर व्यवस्था श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य और सुविधा के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार पीएचईडी विभाग पूरी तत्परता के साथ सभी व्यवस्थाओं की सतत निगरानी कर रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
फोटो संख्या:- 27
फोटो कैप्शन:- दुम्मा बार्डर पर पीएचईडी विभाग के द्वारा संचालित शौचालय, स्नानागार का निरीक्षण करते एसडीओ मनीष कुमार अन्य
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