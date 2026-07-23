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साहिबगंज की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का क्षेत्रीय अधिकारी ने किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची के एनएचएआई क्षेत्रीय अधिकारी संतोष आर्य ने साहिबगंज-मनिहारी गंगा पुल और मिर्जाचौकी-फरक्का राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के साथ समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा करें। उच्च गुणवत्ता और सुरक्षित राजमार्गों का निर्माण केंद्र सरकार की प्राथमिकता है।

साहिबगंज की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का क्षेत्रीय अधिकारी ने किया निरीक्षण

रांची, वरीय संवाददाता। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के क्षेत्रीय कार्यालय, रांची के क्षेत्रीय अधिकारी संतोष आर्य ने साहिबगंज जिले में निर्माणाधीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने साहिबगंज-मनिहारी गंगा पुल परियोजना के साथ मिर्जाचौकी-फरक्का राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर के पैकेज-वन और पैकेज-टू के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय अधिकारी ने परियोजना से जुड़े अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को तय समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साहिबगंज-मनिहारी गंगा पुल क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजना है। इसके निर्माण में तेजी लाने के साथ गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए।

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मिर्जाचौकी-फरक्का कॉरिडोर के पैकेज-वन का निरीक्षण करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के नियमित रखरखाव, सड़क की स्वच्छता, हरित पट्टी के संरक्षण और पौधरोपण कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। वहीं, पैकेज-टू में निर्माण कार्य में तेजी लाने और उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर परियोजना समय पर पूरी करने को कहा। संतोष आर्य ने कहा कि एनएचएआई की प्राथमिकता उच्च गुणवत्ता, सुरक्षित और समयबद्ध राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण है। साथ ही केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप मानसून के दौरान यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा उपलब्ध कराना भी विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी है। निरीक्षण के दौरान परियोजना निदेशक, इंजीनियर और संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे।

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