INR USD Exchange Rate Today: भारत के 100 रुपये अमेरिका में 1.31 डॉलर, जानें एक मई का एक्सचेंज रेट

रविवार एक मई यानी आज भारत के 100 रुपये के बदले में अमेरिका में 1.31 डॉलर मिलेंगे। यानी भारत का एक रुपया अमेरिका के 0.013 डॉलर होगा। अमेरिका का एक डॉलर भारत के 76.52 रुपये होगा।

