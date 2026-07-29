अभिनय सीखने मुंबई और दिल्ली से प्रयागराज आएंगे रंगकर्मी
प्रयागराज में एनसीजेडसीसी द्वारा पहली बार रंगमंच कार्यशाला आयोजित की जा रही है।National School of Drama के विशेषज्ञ युवा रंगकर्मियों को अगस्त में अभिनय की विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण देंगे। इस कार्यशाला में देशभर से 134 रंगकर्मी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं।
प्रयागराज, संवाददाता। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (एनसीजेडसीसी) की ओर से रंगमंच को लेकर पहली बार अभिनव प्रयोग किया गया है। जहां नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) दिल्ली से रंगमंच की विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण देने के लिए विशेषज्ञों की टीम आमंत्रित की गई है। टीम एक से 30 अगस्त तक केंद्र के सभागार में प्रतिदिन युवा रंगकर्मियों को अभिनय की बारीकियां सिखाएगी। इसके लिए मुंबई, दिल्ली व राजस्थान जैसे प्रांतों के रंगकर्मियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।एनसीजेडसीसी में 30 दिनों की रंगमंच कार्यशाला के दौरान संवाद अदायगी, शारीरिक भाषा और स्वर नियंत्रण जैसे कौशल की बारीकियां सिखाई जाएंगी। जिसके लिए एनएसडी की टीम 31 जुलाई को आ जाएगी।
एक अगस्त से प्रतिदिन कार्यशाला आयोजित होगी। इसमें प्रतिभागिता करने के लिए देशभर से 134 युवा रंगकर्मी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। रजिस्ट्रेशन के साथ प्रति रंगकर्मी पांच हजार रुपये फीस ली गई है। जिसे कार्यशाला के समापन पर उन्हें लौटा दिया जाएगा। एनसीजेडसीसी के मीडिया प्रभारी अंबरीश द्विवेदी ने बताया कि दो महीने पहले केंद्र के निदेशक सुदेश शर्मा ने एनएसडी के विशेषज्ञों को बुलाने का निर्णय लिया था। ताकि अभिनय की दुनिया की बारीकियों से रंगकर्मियों को पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जा सके।
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