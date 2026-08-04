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शिक्षक ने जुनून से बदली स्कूल की तस्वीर, कांवेंट को दे रहा टक्कर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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कुंवरपुर बंजरिया के उच्च प्राथमिक विद्यालय ने शैक्षिक गुणवत्ता को ऊंचाई पर पहुंचाया है। एसआरजी डॉ लक्ष्मी शुक्ला ने यहां की शिक्षण पद्धतियों की तारीफ की। स्कूल में लाइब्रेरी, इको गार्डन और वॉल ऑफ फेम जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इंचार्ज शिक्षक डॉ विनय कुमार की मेहनत से यह विद्यालय जिले के टॉप स्कूलों में शामिल हुआ।

शिक्षक ने जुनून से बदली स्कूल की तस्वीर, कांवेंट को दे रहा टक्कर

सपोर्टिव सुपरविजन के लिए एसआरजी डॉ लक्ष्मी शुक्ला उच्च प्राथमिक विद्यालय कुंवरपुर बंजरिया पहुंची तो संसाधनों के साथ-साथ शैक्षिक गुणवत्ता को देखकर हैरान रह गईं। वहां पहुंचकर ऐसा लगा जैसे किसी कॉन्वेंट विद्यालय का नजारा देख रही हों। विज्ञान कक्ष, लाइब्रेरी, इको गार्डन, वॉल ऑफ फेम ने इस स्कूल को जिले के टॉप स्कूलों में लाकर खड़ा कर दिया है। इसके पीछे इंचार्ज शिक्षक डॉ विनय कुमार की मेहनत है। एसआरजी डॉ लक्ष्मी शुक्ला ने इस स्कूल को देखने के बाद अपने अनुभव सोशल मीडिया पर भी साझा किए हैं। उन्होंने स्कूल की जो तस्वीरें पोस्ट की हैं, उन्हें देखकर एक बारगी लगता ही नहीं कि यह किसी सरकारी स्कूल की फोटो हैं। डॉ लक्ष्मी कहती हैं, कार्यालय में प्रवेश करते ही नजर इंचार्ज शिक्षक डॉ. विनय कुमार के पास रखे एक बैग पर पड़ी। सामान्य सा दिखने वाला वह बैग वास्तव में उनकी कार्यशैली का परिचय था। उसमें शिक्षण की पूर्व तैयारी को लिखी डायरी, विज्ञान की पुस्तकें, विभागीय रजिस्टर, स्टेशनरी और शिक्षण सामग्री सुव्यवस्थित ढंग से रखी हुई थी। उसी क्षण पूर्व महानिदेशक की बात याद आ गई कि हर शिक्षक के पास अपना कॉम्पीडियम होना चाहिए, जिसमें शिक्षण की आवश्यकता की सभी सामग्री उपलब्ध हो। डॉ. विनय ने इस बात को केवल सुना नहीं, बल्कि अपने जीवन और कार्यशैली का हिस्सा बना लिया। वर्ष 2005 से स्कूल के इंचार्ज डॉ विनय ने इको क्लब के अंतर्गत औषधीय गार्डन, इको क्लब गार्डन और सिद्धार्थ उपवन को बच्चों के साथ तैयार किया। बच्चे पौधों के बीच बैठकर प्रकृति से जुड़ी चीजों पर चर्चा करते हैं। स्कूल को वर्ष 2021-22 में जिला स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार भी मिल चुका है।

कम जगह में बनाई कमाल की लाइब्रेरी

डॉ विनय ने सीमित स्थान के बावजूद अपने संसाधनों से बेहतरीन लाइब्रेरी तैयार की। उन्होंने इसे माता सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय का नाम दिया है। स्कूल के विज्ञान कक्ष में भी शिक्षकों और बच्चों की रचनात्मकता जीवंत दिखाई देती है। डॉ. विनय ने बताया कि अधिकांश टीएलएम बच्चों के सहयोग से तैयार किए गए हैं। गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू आदि के शिक्षकों ने भी बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद टीएलएम तैयार किये हैं।

वॉल ऑफ फेम पर दर्ज बच्चों के नाम

स्कूल में वॉल ऑफ फेम बनाई गई है। इस पर टॉपर बच्चों के साथ-साथ अधिक उपस्थिति वाले बच्चों के नाम भी दर्ज हैं। डॉ लक्ष्मी कहती हैं, स्कूल में अभिलेखीकरण की व्यवस्था अत्यंत प्रभावशाली है। प्रत्येक गतिविधि का रिकॉर्ड, गतिविधि आधारित शिक्षण की योजनाएं, बच्चों का डॉक्यूमेंटेशन- सब कुछ व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। एक रजिस्टर में प्रत्येक बच्चे की सम्पूर्ण जानकारी संकलित थी, जिससे किसी भी आवश्यकता के समय तुरंत सहायता मिल सके।

सामान्य प्रश्न

डॉ लक्ष्मी शुक्ला ने विद्यालय की कृषि संबंधी कौन सी गतिविधियों की तारीफ की?
डॉ लक्ष्मी शुक्ला ने विद्यालय के इको क्लब के अंतर्गत औषधीय गार्डन, इको क्लब गार्डन और सिद्धार्थ उपवन की तारीफ की।
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