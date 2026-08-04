शिक्षक ने जुनून से बदली स्कूल की तस्वीर, कांवेंट को दे रहा टक्कर

सपोर्टिव सुपरविजन के लिए एसआरजी डॉ लक्ष्मी शुक्ला उच्च प्राथमिक विद्यालय कुंवरपुर बंजरिया पहुंची तो संसाधनों के साथ-साथ शैक्षिक गुणवत्ता को देखकर हैरान रह गईं। वहां पहुंचकर ऐसा लगा जैसे किसी कॉन्वेंट विद्यालय का नजारा देख रही हों। विज्ञान कक्ष, लाइब्रेरी, इको गार्डन, वॉल ऑफ फेम ने इस स्कूल को जिले के टॉप स्कूलों में लाकर खड़ा कर दिया है। इसके पीछे इंचार्ज शिक्षक डॉ विनय कुमार की मेहनत है। एसआरजी डॉ लक्ष्मी शुक्ला ने इस स्कूल को देखने के बाद अपने अनुभव सोशल मीडिया पर भी साझा किए हैं। उन्होंने स्कूल की जो तस्वीरें पोस्ट की हैं, उन्हें देखकर एक बारगी लगता ही नहीं कि यह किसी सरकारी स्कूल की फोटो हैं। डॉ लक्ष्मी कहती हैं, कार्यालय में प्रवेश करते ही नजर इंचार्ज शिक्षक डॉ. विनय कुमार के पास रखे एक बैग पर पड़ी। सामान्य सा दिखने वाला वह बैग वास्तव में उनकी कार्यशैली का परिचय था। उसमें शिक्षण की पूर्व तैयारी को लिखी डायरी, विज्ञान की पुस्तकें, विभागीय रजिस्टर, स्टेशनरी और शिक्षण सामग्री सुव्यवस्थित ढंग से रखी हुई थी। उसी क्षण पूर्व महानिदेशक की बात याद आ गई कि हर शिक्षक के पास अपना कॉम्पीडियम होना चाहिए, जिसमें शिक्षण की आवश्यकता की सभी सामग्री उपलब्ध हो। डॉ. विनय ने इस बात को केवल सुना नहीं, बल्कि अपने जीवन और कार्यशैली का हिस्सा बना लिया। वर्ष 2005 से स्कूल के इंचार्ज डॉ विनय ने इको क्लब के अंतर्गत औषधीय गार्डन, इको क्लब गार्डन और सिद्धार्थ उपवन को बच्चों के साथ तैयार किया। बच्चे पौधों के बीच बैठकर प्रकृति से जुड़ी चीजों पर चर्चा करते हैं। स्कूल को वर्ष 2021-22 में जिला स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार भी मिल चुका है।