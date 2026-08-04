स्वतंत्रता दिवस पर जिले के युवा बनेंगे एक दिन के अधिकारी

मधुबनी में स्वतंत्रता दिवस 2026 के लिए 'ऑफिसर फॉर ए डे' कार्यक्रम शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 11 और 12 के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ कार्य करने का अवसर मिलेगा। इसका उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता, सामाजिक संवेदनशीलता और नवाचार को बढ़ावा देना है।

मधुबनी। स्वतंत्रता दिवस 2026 की थीम आजादी का सम्मान, भविष्य के लिए प्रेरणा के अनुरूप जिला प्रशासन ने युवाओं को प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़ने के लिए ऑफिसर फॉर ए डे कार्यक्रम शुरू किया है। इस अभिनव पहल के तहत जिले के सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 11 एवं 12 के मेधावी छात्र-छात्राओं को एक दिन के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ “शैडो ऑफिसर” के रूप में कार्य करने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के तहत चयनित प्रतिभागी डीएम, एसपी, एसडीएम सदर, एसडीपीओ सहित अन्य अधिकारियों के साथ रहकर प्रशासनिक कार्यप्रणाली, जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, जन शिकायतों के निस्तारण, निर्णय लेने की प्रक्रिया, बैठकों और क्षेत्रीय निरीक्षणों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करेंगे।

कार्यक्रम का उद्देश्य जिला प्रशासन का उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता, उत्तरदायित्व, सामाजिक संवेदनशीलता, नवाचारपूर्ण सोच तथा जनसेवा के प्रति समर्पण की भावना विकसित करना है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को सुशासन की अवधारणा से जोड़ने के साथ प्रशासन और समाज के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया आवेदन के लिए तैयार गूगल फॉर्म जिला शिक्षा विभाग के माध्यम से सभी शिक्षण संस्थानों को उपलब्ध कराया जाएगा। फॉर्म में विश्लेषणात्मक क्षमता, नेतृत्व कौशल, सामाजिक संवेदनशीलता और समस्या-समाधान दृष्टिकोण से जुड़े प्रश्न शामिल किए गए हैं। विशेषज्ञ समिति प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन कर प्रतिभागियों का चयन करेगी।

महत्वपूर्ण तिथियाँ कार्यक्रम के लिए आवेदन तत्काल शुरू हो गया है, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त निर्धारित की गई है। चयनित विद्यार्थियों की सूची 13 अगस्त 2026 को जारी होगी। इसके बाद 14 अगस्त को चयनित छात्र-छात्राएं संबंधित अधिकारियों के साथ पूरे दिन शैडो ऑफिसर के रूप में कार्य करेंगे। जिला प्रशासन ने सभी पात्र विद्यार्थियों से समय सीमा के भीतर आवेदन कर इस अनूठी पहल का लाभ उठाने की अपील की है।