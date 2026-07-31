प्लास्टिक दो, कम्पोस्टेबल बैग लो, निगम ने शुरू किया अभियान
कांवड़ मेला में नगर निगम ने धर्मनगरी को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए अभिनव प्लास्टिक एक्सचेंज अभियान की शुरुआत की। श्रद्धालुओं से सिंगल यूज प्लास्टिक एकत्रित कर उन्हें निशुल्क कम्पोस्टेबल बैग दिए जा रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
कांवड़ मेला में नगर निगम ने धर्मनगरी को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए अभिनव प्लास्टिक एक्सचेंज अभियान शुरू किया है। नगर आयुक्त नंदन कुमार के निर्देश पर कांवड़ मार्गों और प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक एकत्र कर उसके बदले उन्हें निशुल्क कम्पोस्टेबल बैग दिए जा रहे हैं। नगर निगम की टीमें श्रद्धालुओं को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक कर रही हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि प्लास्टिक से नालियां चोक होने के साथ ही मिट्टी, गंगा और अन्य जलस्रोत प्रदूषित होते हैं। इससे पशु-पक्षियों और जलीय जीवों के लिए भी खतरा पैदा होता है।
टीम ने श्रद्धालुओं को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई। निगम अधिकारियों के अनुसार प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने पर चालान का प्रावधान है, लेकिन मेले के दौरान पहले लोगों को जागरूक कर पर्यावरण अनुकूल विकल्प उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।अभियान में उप नगर आयुक्त दीपक गोस्वामी, मुख्य सफाई निरीक्षक संजय शर्मा, सफाई निरीक्षक अनिल कुमार, डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स की प्रतिनिधि अलका सिंह सहित स्वच्छता टीम शामिल रही। श्रद्धालुओं ने निगम की पहल की सराहना करते हुए इसे दंड के बजाय जागरूकता के माध्यम से बदलाव लाने वाला कदम बताया।
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