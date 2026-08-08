पूर्णिया : विभाग समन्वित रूप से कार्य करेंगे तब समुदाय तक सेवाओं की गुणवत्ता एवं उनकी पहुँच में सुधार

पूर्णिया में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य बच्चों, किशोर-किशोरियों और महिलाओं के विकास के लिए विभिन्न विभागों को समन्वित कार्ययोजना तैयार करना था। कार्यशाला में पोषण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, बाल संरक्षण आदि विषयों पर चर्चा हुई। उप विकास आयुक्त ने इसे ग्रामीण सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अनुकरणीय मॉडल बताया।

पूर्णिया से धीरज कुमार झा की रिपोर्ट सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन राज्य के लिए अनुकरणीय मॉडल है। जिला एसबीसी (सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन) प्रकोष्ठ एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों को एक साझा मंच पर लाकर बच्चों, किशोर-किशोरियों एवं महिलाओं के समग्र विकास हेतु समन्वित कार्ययोजना तैयार करना तथा उसके प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से लक्षित समूहों के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करना था। इस अवसर पर बताया गया कि जब स्वास्थ्य, आईसीडीएस, शिक्षा, जीविका, पंचायती राज, सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य संबंधित विभाग समन्वित रूप से कार्य करते हैं, तब समुदाय तक सेवाओं की गुणवत्ता एवं उनकी पहुँच दोनों में उल्लेखनीय सुधार होता है।

इन विषयों पर चर्चा कार्यशाला में पोषण एवं एनीमिया की रोकथाम, टीकाकरण एवं मातृ-शिशु स्वास्थ्य, प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास एवं सकारात्मक पालन-पोषण, किशोर स्वास्थ्य एवं मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता एवं हाथ धोने की आदत, विद्यालयों में नियमित उपस्थिति एवं सकारात्मक शिक्षण वातावरण तथा बाल संरक्षण एवं बाल विवाह की रोकथाम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। उप विकास आयुक्त अंजनि कुमार की अध्यक्षता में पंचायत स्तरीय अभिसरण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

एक अभिवन पहल कार्यक्रम का शुभारंभ उप विकास आयुक्त द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि यूनिसेफ के एसबीसी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित यह अभिसरण कार्यशाला एक अभिनव पहल है। यदि इस मॉडल का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाए तो यह न केवल पूर्णिया जिले, बल्कि पूरे बिहार के लिए एक अनुकरणीय मॉडल सिद्ध होगा तथा ग्रामीण स्तर पर विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इनकी रही मौजूदगी कार्यशाला में डीआरडीए निदेशक अमरेंद्र कुमार, वरिष्ठ राज्य सलाहकार (एसबीसी) सुधाकर सिंह, राज्य पोषण सलाहकार अनूप कुमार झा, मनीष कुमार सहित अन्य विशेषज्ञों एवं पदाधिकारियों ने भी विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. प्रमोद कुमार कनौजिया, अपर समाहर्ता आपदा सुजय कुमार सिंह, अपर समाहर्ता विभागीय जाँच विनय कुमार साह, जिला खेल पदाधिकारी रविशंकर कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी बायसी और बैसा संबंधित विभागों के पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।