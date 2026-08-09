आठ घंटे में ट्यूमर के मरीज को नई जिंदगी
आईएमएस बीएचयू के दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय के डॉक्टरों ने माइक्रोवैस्कुलर तकनीक से एक मरीज का जबड़ा बदलकर उसे नई जिंदगी दी। 35 वर्षीय युवक एमेलोब्लास्टोमा ट्यूमर से पीड़ित था, जिससे उसके चेहरे की बनावट असमान हो गई थी। ऑपरेशन में उसके पैर की फिबुला बोन का इस्तेमाल किया गया।
वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। आईएमएस बीएचयू में दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय के डॉक्टरों ने महज आठ घंटे में ट्यूमर के मरीज को नई जिंदगी दे दी। उन्होंने माइक्रोवैस्कुलर तकनीक के जरिये उसके पैर की हड्डी (फिबुला बोन) से उसका जबड़ा ही बदल दिया। मेडिकल साइंस में उनकी यह बड़ी उपलब्धि है। लखीमपुर खीरी का 35 वर्षीय युवक पिछले सात साल से एमेलोब्लास्टोमा ट्यूमर (दांत और जबड़े की बीमारी) से पीड़ित था। उसने कई जगह इलाज कराया। उसे कोई फायदा नहीं हुआ। बीमारी से उसके चेहरे की बनावट असमान होने लगी थी। इससे उसे असहजता होने लगी। लोगों की सलाह पर उसने आईएमएस बीएचयू के दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय की ओरल एवं मैक्सिलोफेसियल सर्जरी (ओएमएफएस) इकाई में प्रो. अखिलेश कुमार सिंह की ओपीडी में पहुंचा।
चिकित्सा परीक्षणमेडिकल परीक्षण में उसके चेहरे पर सूजन और निचले जबड़े में विषमता मिली। बड़े ट्यूमर ने उसके जबड़े की बनावट पूरी तरह बदल दी थी। प्रो. सिंह के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने एमेलोब्लास्टोमा ट्यूमर के मरीज की सर्जरी की। करीब आठ घंटे के ऑपरेशन में उसका निचला जबड़ा निकाल दिया गया। उसके दाएं पैर की हड्डी (फिबुला बोन) से नया जबड़ा बनाया गया। माइक्रोवैस्कुलर तकनीक की सहायता से फिबुला बोन की धमनियां गर्दन की धमनियों से जोड़ी गईं। इसके बाद इसमें रक्त संचार शुरू हुआ। मेडिकल भाषा में ‘माइक्रोवैस्कुलर फ्री फिबुला फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी’ कहा जाता है।
सर्जरी टीम की भूमिकासर्जरी में प्रो. नरेश कुमार शर्मा, प्रो. यशपाल सिंह, डॉ. श्वेता, डॉ. आशुतोष आर्या, डॉ. अंशु, डॉ. पूनम यादव, डॉ. तन्वी आनंद और डॉ. दीपक की अहम भूमिका रही।
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