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नौनिहालों में किताबों को पढ़ने की क्षमता होगी विकसित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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सरकारी स्कूलों में पठन संस्कृति को बढ़ाने के लिए नए नवाचार हो रहे हैं। शिक्षा महानिदेशक के निर्देश पर, हर सप्ताह गतिविधियाँ आयोजित की जाएँगी। बच्चों की पढ़ने की क्षमता में सुधार करने के लिए योजना बनाई जा रही है। होनहार बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा।

नौनिहालों में किताबों को पढ़ने की क्षमता होगी विकसित

सरकारी स्कूलों में बच्चों की शिक्षा का स्तर उठाने के लिए नए नए नवाचार हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों में पठन संस्कृति यानि पढ़ने की क्षमता बढ़ाने को गतिविधि होंगी। जल्द ही विद्यालयों में इस दिशा में काम होगा ताकि बच्चे रीडिंग में मजबूत हो सकें। पिछले सालों में बेसिक स्कूलों में बच्चों की शिक्षा को लेकर काफी काम हुए हैं। शिक्षा महानिदेशक के निर्देश पर बेसिक स्कूलों में बच्चों में पठन संस्कृति यानि रीड़िग को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सप्ताह स्कूलों में गतिविधियां होंगी। सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को इसे लेकर निर्देश मिल गए हैं। जल्द ही स्कूलों में पठन संस्कृति को बढ़ावा देने को गतिविधि शुरू हो जाएगी। इसे लेकर रुपरेखा तैयार हो रही है। बहुत जल्द बेसिक स्कूलों के बच्चों की किताबों को पढ़ने की क्षमता बढ़ेंगी। छात्र स्कूलों में अपनी पसंद की किताबें और पत्रिका पढ़ सकेंगे। होनहार बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा और कम्पोजिट ग्रांट में भेजे गए पैसे से बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इस पहल से बच्चों में आत्मविश्वास बढे़गा。

पठन संस्कृति को बढ़ावा

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सचिन कसाना ने कहा कि परिषदीय स्कूलों के बच्चों में किताबों को पढ़ने की क्षमता बढ़ाई जाएगी। पठन संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा करने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इस पहल को लेकर जल्द ही स्कूलों में गतिविधियां होंगी।

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सामान्य प्रश्न

सरकारी स्कूलों में पठन संस्कृति को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा?
सरकारी स्कूलों में पठन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर सप्ताह गतिविधियाँ आयोजित की जाएँगी।

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