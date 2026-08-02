हुक्के को दे दिया कांवड़ का रुप
हुक्के को दे दिया कांवड़ का रुप हुक्के को दे दिया कांवड़ का रुप हुक्के को दे दिया कांवड़ का रुप हुक्के को दे दिया कांवड़ का रुप
कांवड़ यात्रा में कांवड़िए नई-नई झांकियां बनाकर लेकर जा रहे हैं। ऐसे ही दिल्ली के युवा कांवड़ियों ने हुक्के को ही झांकी वाली कांवड़ बना दी। जिसमें छोटी-छोटी गंगाजली लटकाई और चिलम के ऊपर शिव की छोटी मूर्ति रख कर सजाया गया है। सुनील ने बताया कि पहली बार कांवड़ लेने आए हैं। कुछ नया करना था तो हुक्के को ही कांवड़ बना दिया। यह हल्की भी है और इसके नीचे पहिये भी लगे हुए हैं जिससे सड़क पर ले जाने में मुश्किल नहीं होती है।
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