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सावन में प्रमुख शिवालयों पर लगेगा ‘पौधों का भंडारा’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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सावन माह में पर्यावरण संरक्षण के लिए मंडलीय प्रशासन ने अनूठी पहल की है। 'पौधों का भंडारा' कार्यक्रम के अंतर्गत श्रद्धालुओं को धार्मिक महत्व वाले पौधों का नि:शुल्क वितरण किया जाएगा। यह कार्यक्रम सावन के प्रत्येक सोमवार और विशेष अवसरों पर आयोजित होगा, जिससे पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास है।

सावन में प्रमुख शिवालयों पर लगेगा ‘पौधों का भंडारा’

सावन माह में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मंडलीय प्रशासन ने अनूठी पहल की है। मंडल के प्रमुख शिवालयों में ‘पौधों का भंडारा’ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत भगवान शिव के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को धार्मिक और पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे नि:शुल्क वितरित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम सावन के प्रत्येक सोमवार, प्रदोष व्रत, नाग पंचमी सहित अन्य प्रमुख अवसरों पर आयोजित होगा। प्रशासन का उद्देश्य आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन-जन तक पहुंचाना है। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने बताया कि मंडल के प्रमुख शिवालयों का चयन किया जा रहा है।

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तय कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न तिथियों पर प्रशासनिक अधिकारी शिवालयों में विशेष शिविर लगाकर श्रद्धालुओं के बीच पौधों का वितरण करेंगे। उम्मीद है कि सावन में शुरू होने वाला यह अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जनभागीदारी बढ़ाने के साथ-साथ हरियाली को भी नया विस्तार देगा।

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