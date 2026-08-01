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सुगंधित सबौर सोना धान की रोपनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
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शंकरपुर में एक प्रगतिशील किसान उपेन्द्र कुमार योगी ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत सुगंधित धान की रोपनी की। इसका उद्देश्य किसानों को रासायनिक उर्वरकों से दूर कर पौष्टिक अनाज पैदा करने के लिए प्रेरित करना है, जिससे उनकी लागत कम हो और फसल का बेहतर विकास हो सके।

सुगंधित सबौर सोना धान की रोपनी

शंकरपुर। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत स्थापित मॉडल फार्म पर बेहरारी गांव के प्रगतिशील किसान, फार्मर मास्टर ट्रेनर सह पतंजलि जिला युवा प्रभारी उपेन्द्र कुमार योगी के द्वारा देसी व वैज्ञानिक पद्धतियों से पंक्तिबद्ध सुगंधित सबौर सोना धान की रोपनी की गयी। उपेन्द्र योगी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य किसानों को रासायनिक उर्वरकों से दूर कर कम लागत में बेहतरीन सुगंधित एवं पौष्टिक शुद्ध अनाज पैदावार के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि पंक्तिबद्ध रोपनी करने से निराई गुड़ाई करने में आसान होती है और पौधों का बेहतर विकास होता है।

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