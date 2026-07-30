Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राज्यपाल से मिले किसान जमील

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
Follow us on Google News
share

बल्दीराय के नंदौली गांव के किसान जमील अहमद ने राजभवन में अपनी अनूठी कृषि उपलब्धियों से सम्मान बढ़ाया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के आमंत्रण पर उन्होंने अपनी नवाचार आधारित खेती का प्रदर्शन किया, जिसमें एक फीट का आम, मोटे अनाजों से बना मल्टीग्रेन आटा और खेत तालाब में उत्पन्न मोती शामिल थे।

राज्यपाल से मिले किसान जमील

बल्दीराय। बल्दीराय तहसील के नंदौली गांव के प्रगतिशील किसान जमील अहमद ने अपनी अनूठी कृषि उपलब्धियों से राजभवन में सुलतानपुर का मान बढ़ाया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के विशेष आमंत्रण पर जनभवन पहुंचे किसान जमील ने अपनी नवाचार आधारित खेती का प्रदर्शन कर सभी को चौंका दिया। राज्यपाल के समक्ष जमील अहमद ने एक फीट लंबा आम, मोटे अनाजों से तैयार मल्टीग्रेन आटा और अपने खेत तालाब में उत्पादित मोती प्रदर्शित किया।

ये भी पढ़ें:स्वामी निरंजनानंद योग केंद्र में महज 9 महीने में तैयार हुआ विश्व प्रसिद्ध 'मियाज़ाकी' आम
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sultanpur Latest News Sultanpur Sultanpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।