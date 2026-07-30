राज्यपाल से मिले किसान जमील
बल्दीराय के नंदौली गांव के किसान जमील अहमद ने राजभवन में अपनी अनूठी कृषि उपलब्धियों से सम्मान बढ़ाया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के आमंत्रण पर उन्होंने अपनी नवाचार आधारित खेती का प्रदर्शन किया, जिसमें एक फीट का आम, मोटे अनाजों से बना मल्टीग्रेन आटा और खेत तालाब में उत्पन्न मोती शामिल थे।
बल्दीराय। बल्दीराय तहसील के नंदौली गांव के प्रगतिशील किसान जमील अहमद ने अपनी अनूठी कृषि उपलब्धियों से राजभवन में सुलतानपुर का मान बढ़ाया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के विशेष आमंत्रण पर जनभवन पहुंचे किसान जमील ने अपनी नवाचार आधारित खेती का प्रदर्शन कर सभी को चौंका दिया। राज्यपाल के समक्ष जमील अहमद ने एक फीट लंबा आम, मोटे अनाजों से तैयार मल्टीग्रेन आटा और अपने खेत तालाब में उत्पादित मोती प्रदर्शित किया।
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