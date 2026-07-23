‘कैमूर चेतना-सत्र’ ने 200 अंक पूरे कर शिक्षा जगत में बनाई पहचान

प्रतिदिन प्रार्थना सभा के बाद विद्यार्थियों को ज्ञानवर्धन और प्रेरक सामग्री मिल रही है। बिहार शिक्षा परियोजना की कैमूर चेतना-सत्र ने 200वें अंक को पूरा किया। यह पहल छात्रों के ज्ञान, गुण और तर्कसंगत सोच को विकसित करने में मददगार साबित हो रही है।

प्रतिदिन प्रार्थना सभा के बाद विद्यार्थियों को मिल रही ज्ञानवर्धन और प्रेरक सामग्री नवाचार से बढ़ रहा सामान्य ज्ञान व तार्किक चिंतन, रोज नई सामग्री से जुड़ते रहे छात्र (युवा पेज) भभुआ, नगर संवाददाता। विद्यालयों में शिक्षा को किताबों की सीमाओं से बाहर निकालकर विद्यार्थियों को ज्ञान, संस्कार, सामान्य जानकारी और समसामयिक विषयों से जोड़ने की दिशा में कैमूर चेतना-सत्र ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

सामग्री का महत्त्व बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा प्रतिदिन प्रकाशित होने वाले इस नवाचारी शैक्षिक प्रकाशन ने गुरुवार को अपने प्रकाशन के 200वें अंक को पूरा कर लिया। महज एक प्रकाशन के रूप में शुरू हुई यह पहल अब जिले के विद्यालयों में विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन और व्यक्तित्व विकास का प्रभावी माध्यम बन चुकी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के मार्गदर्शन और बिहार शिक्षा परियोजना के सहयोग से संचालित कैमूर चेतना-सत्र के माध्यम से प्रतिदिन प्रार्थना सभा के बाद विद्यार्थियों तक उपयोगी, रोचक और प्रेरणादायक सामग्री पहुंचाई जाती है।

विद्यार्थियों का विकास 200 अंक की इस यात्रा में हजारों विद्यार्थी और शिक्षक इससे जुड़ चुके हैं। इससे विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत, सामान्य ज्ञान, तार्किक सोच और समसामयिक विषयों की समझ विकसित करने में भी मदद मिल रही है। कैमूर चेतना-सत्र की सफलता के पीछे राजकीय कन्या मध्य विद्यालय भभुआ वार्ड 18 के शिक्षक सुमित कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वह इसके संपादक के रूप में 200 अंक तक लगातार सामग्री के संकलन, संपादन और प्रकाशन का कार्य कर रहे हैं। विद्यालय शुरू होने से पहले प्रतिदिन जिले के विद्यालयों तक चेतना-सत्र की सामग्री पहुंचाने की जिम्मेदारी को वे निरंतर निभा रहे हैं। विद्यार्थियों की उम्र और रुचि को ध्यान में रखते हुए सामग्री को सरल, रोचक और उपयोगी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

सामूहिक सहयोग सामूहिक सहयोग से विद्यालयों तक पहुंचा नवाचार इस पहल की परिकल्पना और संचालन में बिहार शिक्षा परिय्मार्गदर्शन और सहयोग रहा है। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों, प्रखंड स्तरीय अधिकारियों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के सामूहिक सहयोग से कैमूर चेतना-सत्र जिले के विद्यालयों तक पहुंच सका है। कैमूर चेतना-सत्र के 200वें अंक के पूरा होने पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों और शिक्षकों ने प्रसन्नता जताई। उन्होंने इसे शिक्षा की गुणवत्ता सुधार और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। कैमूर चेतना-सत्र के माध्यम से विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों, ज्ञान, रचनात्मकता और शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का प्रयास जारी रहेगा। फोटो : 23 जुलाई भभुआ- 10 कैप्शन : शहर के कन्या मध्य विद्यालय वार्ड 18 में गुरुवार को प्रार्थना सत्र के दौरान कैमूर चेतना-सत्र के 200वें अंक की जानकारी लेती छात्राएं। लीड खबर का कैप्शन फोटो : 23 जुलाई भभुआ- 15 कैप्शन : अधौरा प्रखंड के लोहंदी करर गांव के विद्यालय में गुरुवार को बच्चों के पढ़ने नहीं आने की वजह से स्कूल परिसर में बैठे शिक्षक।