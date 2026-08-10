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बच्चों के सर्वांगीण विकास को हार्टफुलनेस ने शुरू की पहल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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शाहजहांपुर में एक नई पहल शुरू की गई है जिसमें शिक्षा को केवल पाठ्यक्रम और परीक्षा तक सीमित न रखते हुए विद्यार्थियों के मानसिक, भावनात्मक और व्यक्तित्व विकास पर जोर दिया जा रहा है। रामचन्द्र मिशन और हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा दो दिवसीय 'स्कूल कनेक्ट' प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

बच्चों के सर्वांगीण विकास को हार्टफुलनेस ने शुरू की पहल

शाहजहांपुर। शिक्षा को केवल पाठ्यक्रम और परीक्षा तक सीमित रखने के बजाय विद्यार्थियों के मानसिक, भावनात्मक और व्यक्तित्व विकास से जोड़ने की पहल शुरू की गई है। इसी उद्देश्य से रामचन्द्र मिशन और हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से रामचन्द्र मिशन आश्रम में दो दिवसीय ‘स्कूल कनेक्ट–ट्रेन द ट्रेनर’ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ऐसे प्रशिक्षित स्वयंसेवक तैयार करने पर जोर दिया गया, जो विद्यालयों में विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट के शैक्षणिक, जीवन-कौशल और व्यक्तित्व विकास से जुड़े कार्यक्रम प्रभावी ढंग से पहुंचा सकें। स्कूल कनेक्ट की उत्तर प्रदेश प्रभारी अंजू श्रीवास्तव ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा को जीवन-मूल्यों, आंतरिक जागरूकता और भावनात्मक संतुलन से जोड़ना जरूरी है।

राकेश चंद्र सक्सेना ने बताया कि स्कूल कनेक्ट कार्यक्रम में तनाव, परीक्षा-भय और भावनात्मक दबाव से सकारात्मक ढंग से निपटने के लिए गतिविधियां और संवादात्मक सत्र कराए जाते हैं।उत्तर प्रदेश स्कूल कनेक्ट कोर टीम की नेहा ओझा, अनिता शर्मा और दीपक कुमार ने प्रतिभागियों को कार्यक्रम की प्रक्रिया और विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया। आयोजन में मिशन के संयुक्त सचिव अर्जुन अग्रवाल, जोनल कॉर्डिनेटर शालिनी मेहरोत्रा, आश्रम मैनेजर पीके सिंह, गोपाल अग्रवाल, ममता सिंह, सुयश सिन्हा, कृष्णा भारद्वाज, आलोक श्रीवास्तव, हर्षवर्धन अग्रवाल, माया सिंह और रजनीश कुमार का सहयोग रहा।

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