कांवड़ियों की गाड़ी : ट्रैक्टर-ट्रॉली में तैयार हो रहा भोजन, वहीं हो रहा विश्राम
मेरठ। कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्त अब ट्रैक्टर-ट्रॉली और मिनी ट्रक के साथ चलते हैं, जो चलते-फिरते रसोईघर और विश्राम गृह का काम करते हैं। इस व्यवस्था से लंबी यात्रा में आराम और खान-पान की आसानी होती है। शिवभक्त आपसी सहयोग से यात्रा का प्रबंधन करते हैं, जिससे सब कुछ सहज और संगठित रहता है।
मेरठ। कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की आस्था के साथ उनकी सूझबूझ भी देखने को मिल रही है। हरिद्वार से गंगाजल लेने जाने वाले अधिकांश कांवड़िया दल अब अपने साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली या मिनी ट्रक लेकर चल रहे हैं, जो उनके लिए चलते-फिरते रसोईघर और विश्राम गृह का काम करते हैं। इन वाहनों में खान-पान से लेकर आराम करने तक की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाती हैं, जिससे लंबी यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। डाक कांवड़ अथवा 101 लीटर, 201 लीटर कलश जल कांवड़ के एक दल में आमतौर पर पांच से दस एवं 20 तक शिवभक्त शामिल होते हैं। हरिद्वार तक पहुंचने और गंगाजल लेकर वापस लौटने तक यहीं वाहन उनके पूरे सफर का सहारा बने रहते हैं। कांवड़ लेकर लौटते समय जब सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है, तब अधिकांश शिवभक्त रास्ते में लगे शिविरों या होटलों में ठहरने के बजाय अपने वाहन में ही विश्राम करना अधिक सुविधाजनक मानते हैं।
शिवभक्तों की व्यवस्था
हरिद्वार से गंगाजल लेकर जा रहे नोएडा के शिवभक्तों ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और मिनी ट्रकों में आराम के लिए गद्दे और बिस्तरों की व्यवस्था रहती है। वहीं भोजन बनाने के लिए गैस सिलेंडर, चूल्हा, बर्तन, आटा, दाल, चावल, मिर्च-मसाले, तेल, आचार, चाय की पत्ती, चीनी और अन्य जरूरी राशन भी साथ रखा जाता है। बिजली की जरूरतों के लिए जनरेटर, अतिरिक्त डीजल से भरे ड्रम और अन्य जरूरी उपकरण भी मौजूद रहते हैं।
आपसी सहयोग और अनुशासन
अतुल एवं प्रवीण ने बताया कि शिवभक्त आपस में जिम्मेदारियां बांट लेते हैं। कोई भोजन तैयार करता है, कोई चाय बनाता है तो कोई वाहन और सामान की देखभाल करता है। इसी आपसी सहयोग और अनुशासन के कारण पूरी यात्रा सहज और व्यवस्थित तरीके से पूरी होती है। उनका कहना है कि अपनी व्यवस्था साथ रखने से उन्हें होटल या शिविरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
स्वच्छता और समय प्रबंधन
विजय यादव, शुभम का कहना है कि इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि भोजन पूरी तरह स्वच्छ और सात्विक रहता है तथा समय की भी बचत होती है। जब मन हुआ, जहां उचित स्थान मिला, वहीं वाहन रोककर चाय बनाई, भोजन तैयार किया और कुछ देर विश्राम कर फिर बोल बम के जयघोष के साथ यात्रा शुरू कर दी।
आत्मनिर्भरता का उदाहरण
कांवड़ यात्रा में इन चलती-फिरती रसोइयों और विश्राम गृहों ने शिवभक्तों की राह को काफी आसान बना दिया है। यह व्यवस्था न केवल आत्मनिर्भरता का उदाहरण है, बल्कि आपसी सहयोग, अनुशासन और सामूहिक जीवन की भी सुंदर मिसाल पेश करती है। आस्था के इस महापर्व में कांवड़ियों की ये गाड़ियां केवल वाहन नहीं, बल्कि पूरे दल का अस्थायी घर बन चुकी हैं, जो उनकी हर छोटी-बड़ी जरूरत का ख्याल रखती हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंSalim Ahmad
शॉर्ट बायो: सलीम अहमद पिछले करीब 30 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में उद्योग, व्यापार और कारोबार बीट कवर कर रहे हैं।
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कॅरियर का सफर
सलीम अहमद ने कॅरियर की शुरुआत 1996 में राष्ट्रीय सहारा जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद 2000 से 2006 तक अमर उजाला के साथ जुड़े रहे। 2006 में हिन्दुस्तान से जुड़कर काम शुरू किया और वर्तमान में उद्योग, व्यापार और कारोबार क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
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