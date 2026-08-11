पुरा महादेव मेला: भीड़ मैनेजमेंट में काम आई पुलिस की सीटी

पुरा महादेव मेला: भीड़ मैनेजमेंट में काम आई पुलिस की सीटी
बागपत का पुलिस प्रशासन पुरा महादेव मेले में भगदड़ रोकने के लिए सर्तक रहा। एसपी सूरज कुमार राय ने भीड़ मैनेजमेंट के लिए सिटी का प्रयोग किया। जैसे ही अव्यवस्था हुई, पुलिस कर्मियों ने सिटी बजाई, जिससे स्थिति जल्द सामान्य हुई। इस बार मेला शांतिपूर्ण रहा और किसी भी प्रकार की भगदड़ नहीं मची।
बागपत। बड़े धार्मिक आयोजनों में भगदड़ मचने जैसी घटनाएं सामने आने के बाद बागपत का पुलिस प्रशासन पुरा महादेव मेले को लेकर काफी सर्तक नजर आया। एसपी सूरज कुमार राय ने भीड़ मैनेजमेंट के लिए एक अनौखी पहल शुरू की। यह पहल थी सिटी की। सुरक्षा-व्यवस्था की ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के गले में सिटी डलवाई गई। जैसे ही मेले में अव्यवस्था होती दिखाई दी, वहां तैनात पुलिस कर्मी या प्रशासनिक अधिकारी ने सिटी बजाई, जिसके बाद एक के बाद एक सभी सिटी बजाते रहे। जिसके बाद सभी अलर्ट हो गए। अधिकारी भी तत्काल मौके पर पहुंचे और व्यवस्था दुरूस्त कराई। यहीं वजह रही कि इस बार पुरा महादेव मेले में न तो भगदड़ मची और न ही कांवड़ियों के बीच जल चढ़ाने को लेकर आपाधापी।
धार्मिक आयोजनों की आवश्यकता
पुरा महादेव गांव के एतिहासिक भगवान परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण और फाल्गुण माह में धार्मिक मेलों का आयोजन होता है, जिनमें लाखों की संख्या में शिवभक्त और कांवड़िये जलाभिषेक के लिए पहुंचते है। श्रावणी मेले में तो 15 से 20 लाख कांवड़िये जलाभिषेक के लिए पहुंचते है। ऐसे में जलाभिषेक करने से लेकर लाइन में लगने तक को लेकर उनके बीच आपाधापी मची रहती है। कई बार तो स्थिति बिगड़ जाती है, जिसके बाद पुलिस को लाठियां तक चलानी पड़ती है। वहीं, देशभर में धार्मिक आयोजनों के दौरान भगदड़ मचने जैसी कई घटनाएं भी सामने आ चुकी है, जिसके चलते इस बार बागपत का पुलिस प्रशासन कांवड़ मेले को लेकर पूरी तरह से अलर्ट नजर आया। भीड़ मैनेजमेंट को लेकर अधिकारियों के बीच काफी दिनों तक मंथन चला, जिसके बाद एसपी सूरज कुमार राय ने पिछली बार की तरह इस बार भी एक नई पहल शुरू की। जिसमें सभी पुलिस कर्मियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों को एक सिटी थमाई गई। उन्हें पास भी जारी कराए गए। निर्देश दिए गए कि जहां भी स्थिति बिगड़ती दिखे या फिर कांवड़ियों में आपाधापी की स्थिति बने, तो सिटी बजाए। सिटी बजते ही पुलिस अलर्ट हो जाएगी। अधिकारी सिटी की आवाज सुनकर तुरंत ही मौके पर पहुंच जाएंगे। पुरा महादेव मंदिर में चल रहे मेले में यह देखने को भी मिला। जैसे ही कहीं स्थिति बिगड़ती दिखी या फिर कांवड़ियों में आपाधापी मची, तो तुरंत ही सिटी बजी और अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात सामान्य कराए। एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि पुरा महादेव मेला शांतिपूर्ण चल रहा है। भीड़ मैनेजमेंट करने के लिए इस बार सिटी का प्रयोग किया गया, जो शतप्रतिशत सफल रहा है。
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंNazim Azad
शॉर्ट बायो:
नाजिम आजाद पिछले 27 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान बागपत में ब्यूरो प्रभारी के पद पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
नाजिम आजाद भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 27 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) बागपत जिले के ब्यूरो प्रभारी हैं। बागपत और शामली जनपद में 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने विशेष खबरों के साथ अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए बेहतर प्रदर्शन किया है।
कॅरियर का सफर
नाजिम आजाद ने अपने कॅरियर की शुरुआत 1999 में राष्ट्रीय सहारा अखबार से की। इसके बाद शाह टाईम्स में उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। स्टार न्यूज और आजतक जैसे नामचीन न्यूज चैनलों में भी अपनी सेवा दी। 2008 से वे हिन्दुस्तान में लगातार जिले के ब्यूरो प्रभारी के रुप में कार्य कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एमए राजनीति शास्त्र, बीएड के साथ-साथ हिन्दी और पत्रकारिता में स्नातक होने से नाजिम को विज्ञान, हिन्दी और पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। ब्यूरो प्रभारी रहते हुए एडिटिंग, न्यूज कंटेंट और पैकंजिंग के साथ-साथ टीम के नेतृत्व में पारंगत होने का मौका मिला।
उच्च शिक्षा और लक्ष्य
राजनीति और न्यूज कंटेंट आदि विषयों पर नाजिम की गहरी समझ है। राजनीति और सामाजिक मुददों से जुडी उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। नाजिम का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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