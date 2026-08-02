नौनिहालों में किताबों को पढ़ने की क्षमता होगी विकसित

सरकारी स्कूलों में बच्चों की शिक्षा का स्तर उठाने के लिए नए नए नवाचार हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों में पठन संस्कृति यानि पढ़ने की क्षमता बढ़ाने को गतिविधि होंगी। जल्दी ही विद्यालयों में इस दिशा में काम होगा ताकि बच्चे रीडिंग में मजबूत हो सकें। पिछले सालों में बेसिक स्कूलों में बच्चों की शिक्षा को लेकर काफी काम हुए हैं। शिक्षा महानिदेशक के निर्देश पर बेसिक स्कूलों में बच्चों में पठन संस्कृति यानि रीड़िग को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सप्ताह स्कूलों में गतिविधियां होंगी। सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को इसे लेकर निर्देश मिल गए हैं। जल्दी ही स्कूलों में पठन संस्कृति को बढ़ावा देने को गतिविधि शुरू हो जाएगी। इसे लेकर रुपरेखा तैयार हो रही है। बहुत जल्द बेसिक स्कूलों के बच्चों की किताबों को पढ़ने की क्षमता बढ़ेंगी। छात्र स्कूलों में अपनी पसंद की किताबें और पत्रिका पढ़ सकेंगे। होनहार बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा और कम्पोजिट ग्रांट में भेजे गए पैसे से बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इस पहल से बच्चों में आत्मविश्वास बढे़गा。