बिना धोए एक महीने तक पहन सकते हैं यह टी-शर्ट
एक अमेरिकी कपड़ों की कंपनी ने एक अनोखी टी-शर्ट लॉन्च की है, जिसे बिना धोए 30 दिनों तक पहना जा सकता है। इसमें धातुओं जैसे कॉपर, सिल्वर, और ज्वालामुखी की राख का उपयोग हुआ है, जो इसकी विशेषता है। इसकी कीमत लगभग 6,600 रुपये है और यह शुरू में काले रंग में उपलब्ध होगी।
न्यूयॉर्क, एजेंसी। अमेरिका में कपड़ों की कंपनी ने एक ऐसी अनोखी टी-शर्ट लॉन्च की है, जिसे बिना धोए लगातार 30 दिनों से ज्यादा समय तक पहना जा सकता है। दावा है कि रोज पहनने और गर्मियों में पसीना आने के बावजूद इसमें से बदबू नहीं आएगी। इस टी-शर्ट को खास बनाने के लिए इसके कपड़े में कॉपर, सिल्वर, जिंक, गोल्ड और ज्वालामुखी की राख जैसी धातुओं को बुना गया है। इसकी कीमत लगभग 6,600 रुपये रखी गई है। शुरुआत में यह केवल काले रंग में उपलब्ध होगी, लेकिन बाद में अन्य रंग भी आएंगे। कम बजट वाले यूजर के लिए कंपनी ने तीन दिन और 14 दिन तक बिना धोए पहनने वाले सस्ते विकल्प भी पेश किए हैं।
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