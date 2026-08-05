विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग का होगा आयोजन
खटीमा में विद्यार्थियों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की रुचि बढ़ाने के लिए द्वितीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग-2026 का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता विकासखंड और जिला स्तर पर होगी, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी भाग लेंगे। टीमों का चयन लिखित परीक्षा और क्विज के आधार पर होगा।
खटीमा। विद्यार्थियों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि, नवाचार व तर्कशीलता विकसित करने के उद्देश्य से द्वितीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग-2026 का आयोजन किया जा रहा है। जिला समन्वयक नरेंद्र सिंह रौतेला ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन पहले विकासखंड स्तर और उसके पश्चात जिला स्तर पर किया जाएगा। विकासखंड स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी प्रतिभाग करेंगे। प्रत्येक विद्यालय से चार विद्यार्थियों की टीम प्रतिभाग करेगी। प्रतियोगिता में लिखित परीक्षा और विज्ञान क्विज आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा एवं क्विज में प्राप्त संयुक्त अंकों के आधार पर प्रत्येक विकासखंड से चयनित प्रथम चार सदस्यीय टीम जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी।
बताया कि विकासखंड व जिला स्तरीय प्रतियोगिता की तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी।
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