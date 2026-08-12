बंदियों ने लेखनी से बताए देश की अखंडता मजबूत रखने के उपाय

शाहजहांपुर। जिला कारागार में मंगलवार को अखिल भारतीय साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था प्रेरणा परिवार के तत्वावधान में ‘कैसे बनी रहे देश की अखंडता’ विषय पर लेखन प्रतियोगिता हुई। इसमें 25 बंदियों ने प्रतिभाग कर राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और देश की अखंडता पर विचार व्यक्त किए। कारागार अधीक्षक जेपी तिवारी ने कहा कि देश की अखंडता केवल सीमाओं की सुरक्षा से नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, सद्भाव, अनुशासन और नागरिकों के कर्तव्य निर्वहन से मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन बंदियों में सकारात्मक सोच और राष्ट्रप्रेम विकसित करने में सहायक हैं। उत्कृष्ट लेखन के आधार पर कपिल पुत्र मोरध्वज, अभिषेक पुत्र सुरेश, राजेश कुमार पुत्र जितेन्द्र प्रसाद, मयंक सक्सेना पुत्र केके सक्सेना और रामू सिंह पुत्र धनिशपाल सिंह का चयन हुआ।