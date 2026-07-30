केंद्रीय जेल में सजायाफ्ता कैदी ने जान दी
बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में एक सजायाफ्ता कैदी, राहुल उर्फ विकेश कंवर, ने केंद्रीय जेल में बायोमॉस आधारित गैसीफायर प्लांट की भट्ठी में कूदकर आत्महत्या की। यह घटना जेल में पिछले डेढ़ महीने में कैदी की मौत का पांचवां मामला है। अधिकारियों ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं।
बिलासपुर, (छत्तीसगढ़) एजेंसी। केंद्रीय जेल में दोहरे हत्याकांड का सजायाफ्ता कैदी बायोमॉस आधारित गैसीफायर प्लांट की भट्ठी में कूद गया, इससे उसकी मौत हो गई। घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। राहुल उर्फ विकेश कंवर की आत्महत्या डेढ़ महीने में केंद्रीय जेल में कैदी की मौत का पांचवां मामला है। जांजगीर-चांपा के बम्हनीडीह निवासी कंवर उम्रकैद की सजा काट रहा था। बुधवार शाम को जेल की रसोई से जुड़ा लकड़ी और बायोमॉस-आधारित गैसीफायर प्लांट चालू था, तभी राहुल अचानक भट्टी में कूद गया। जब तक जेलकर्मी और अन्य कैदी उसे निकालते तब तक वह गंभीर रूप से झुलस चुका था और उसकी मौत हो गई।
घटना के बाद जिलाधिकारी संजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह और वरिष्ठ अधिकारी केंद्रीय जेल पहुंचे। पुलिस टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने मौके का निरीक्षण कर घटना के साक्ष्य एकत्र किए हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें