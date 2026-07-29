विचाराधीन कैदी की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग

लोहरदगा, संवाददाता। मंडल कारा में बंद विचाराधीन कैदी कुडू थाना क्षेत्र के पंडरा गांव निवासी जाहिद परवेज की बुधवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पोस्टमार्टम उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। मजिस्ट्रेट अवनीत कुमार सूरज की मौजूदगी में एएसआई चंद्रदीप मेहता ने पंचनामा तैयार कराया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई। घटना के बाद सदर अस्पताल में परिजनों और ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी रही। इस बीच जेल की सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और निगरानी प्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं।

मामले में एसडीओ अमित कुमार ने कहा कि दंडाधिकारी की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया है और मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जेल प्रशासन से प्राप्त तथ्यों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुरूप कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर, मुस्लिम यूथ वेलफेयर सोसाइटी तथा कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग, लोहरदगा के जिला अध्यक्ष मोजम्मिल अंसारी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। उन्होंने मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।