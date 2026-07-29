बीमार चल रहे सजायाफ्ता बंदी की मौत

ललितपुर। एनडीपीएस के बहुचर्चित मामले में 12 वर्ष की सजा काट रहे डोंगराखुर्द निवासी बीमार बंदी की हालत बिगड़ने पर उसे मेडिकल कालेज रेफर किया गया। जहां डाक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। वहीं जेल प्रशासन ने विभागीय आला अफसरों के साथ प्रशासनिक व पुलिस अफसरों को इससे अवगत कराया। ग्राम पंचायत डोंगराखुर्द निवासी 63 वर्षीय नन्दू कुशवाहा पुत्र हल्के कुशवाहा और उनकी पत्नी बरखेरावारी, बेटा मिट्ठू और बहू चंदा के खिलाफ थाना नाराहट में 23 दिसंबर 2017 में एनडीपीएस सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। 31 जनवरी 2026 को दोष सिद्ध होने के बाद उक्त आरोपितों को जिला कारागार लाया गया था। 03 फरवरी 2026 को न्यायालय ने चारों दोषियों को 12 वर्ष की सजा और एक लाख बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। जुर्माना अदा नहीं करने पर सजा में एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान था। जिला कारागार में सजा काट रहे नंदू कुशवाहा की तबीयत 23 जुलाई को बिगड़ गयी थी। उसको बुखार आया। जिसका जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा था। बुधवार को 11.30 बजे उसको पेट में दर्द और सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई। जेल चिकित्सक डा. जितेंद्र ने उसका उपचार किया लेकिन लाभ न होने पर उसे मेडिकल कालेज ललितपुर रेफर किया। जेल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच बंदी को मेडिकल कालेज भेजा। जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। सजायाफ्ता बंदी की मौत के बाद जेल प्रशासन में खलबली मच गयी। जेलर प्रशांत उपाध्यय ने विभागीय अफसरों को इस घटनाक्रम से अवगत कराने के बाद जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को भी इसकी जानकारी दी। डोंगराखुर्द निवासी और जेल में बंद मृतक के परिजनों को नंदू की मौत से अवगत कराया गया। उधर, बंदी के शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.