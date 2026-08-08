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खेल : साई सुदर्शन श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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साई सुदर्शन श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर चोटों का चक्कर नई दिल्ली, एजेंसी। चोट

खेल : साई सुदर्शन श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर

साई सुदर्शन श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर चोटों का चक्कर

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नई दिल्ली, एजेंसी। चोट से भारतीय क्रिकेट टीम को झटका लगा है। शीर्ष क्रम के प्रतिभाशाली बल्लेबाज बी साई सुदर्शन दाएं पैर के अंगूठे में लगी चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं।

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पहले लगी थी चोट

सुदर्शन को यह चोट भारत ए टीम के श्रीलंका दौरे के दौरान लगी थी। भारत ए की तरफ से दो मैच में शतक लगाने वाले सुदर्शन दूसरे मैच के दौरान चोटिल हो गए थे और तब से बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (सीओई) में चोट से उबरने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।

कड़ी निगरानी रहे

सुदर्शन की चोट पर निगरानी रख रही खेल विज्ञान टीम के अपडेट के अनुसार, साई श्रीलंका के खिलाफ upcoming टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। चिकित्सकों ने उन्हें पूरी तरह फिट होने के लिए और समय देने की सलाह दी है। उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी टेस्ट में वापसी के लिए वह पूरी तरह फिट नहीं हैं।

खेल विज्ञान टीम ने प्रबंधन और राष्ट्रीय चयन समिति को इस बारे में सूचित कर दिया है। सुदर्शन के लिए चिकित्सा और फिटनेस संबंधी सलाह में लिखा गया है, रिहैबिलिटेशन, ताकत और अनुकूलता पर ध्यान रखते हुए क्रिकेट से जुड़े कार्यों को धीरे-धीरे और कड़ी निगरानी में बढ़ाया जाना चाहिए। यह सतर्कता इसलिए बरती जा रही है ताकि भविष्य के लिए जोखिम कम हो सकें।

उनकी अनुपस्थिति में अभ्यास मैच में शनिवार को शतक बनाने वाले देवदत्त पडिक्कल तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि टीम में सुदर्शन की जगह कौन लेता है। मुंबई के अनुभवी और मजबूत कद-काठी वाले सरफराज खान अच्छा विकल्प हैं, लेकिन कोचिंग स्टाफ और चयन समिति के एक महत्वपूर्ण सदस्य को उन पर ज्यादा भरोसा नहीं है।

जेमिमा ‘द हंड्रेड’ से बाहर, एशिया कप में खेलना संदिग्ध

नई दिल्ली। भारतीय महिला टीम की प्रमुख बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स भी चोटिल हो गई हैं। सदर्न ब्रेव तरफ से खेलते हुए मांसपेशियों में खिंचाव के कारण मौजूदा ‘द हंड्रेड’ क्रिकेट टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। अब उनका आगामी महिला टी-20 एशिया कप में खेलना भी संदिग्ध है। एशिया कप 28 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें भारत 30 अगस्त को थाईलैंड से अपना पहला मैच खेलेगा। हालांकि जेमिमा के पास इस टूर्नामेंट तक फिट होने के लिए लगभग तीन सप्ताह का समय है।

सदर्न ब्रेव ने शनिवार को पुष्टि की कि शेष मैचों के लिए जेमिमा की जगह ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर चार्ली नॉट को टीम में शामिल किया गया है। 25 वर्षीय जेमिमा ने ब्रेव की तरफ से छह पारियों में 35.75 के औसत और 131.19 के स्ट्राइक रेट से 143 रन बनाए। उनका उच्चतम स्कोर नाबाद 42 रन रहा।

सामान्य प्रश्न

बी साई सुदर्शन किस चोट के कारण टेस्ट सीरीज से बाहर हुए हैं?
बी साई सुदर्शन दाएं पैर के अंगूठे में लगी चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुए हैं।
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