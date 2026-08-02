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दिल में छेद से पीड़ित 10 बच्चों को मुफ्त इलाज के लिए भेजा गया पटना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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दिल में छेद से पीड़ित 10 बच्चों को मुफ्त इलाज के लिए भेजा गया पटना मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत मेदांता अस्पताल में होगी जांच, जरूरत पड़ने पर

दिल में छेद से पीड़ित 10 बच्चों को मुफ्त इलाज के लिए भेजा गया पटना

मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत दिल में छेद (जन्मजात हृदय रोग) और अन्य गंभीर हृदय रोगों से पीड़ित बच्चों को बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग अभियान चला रहा है। गया जिले से 10 बच्चों को जय प्रभा मेदांता सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल पटना भेजा गया। रविवार को नि:शुल्क जांच शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने उनकी स्वास्थ्य जांच की। इन प्रखंडों के हैं बच्चेडीपीएम नीलेश कुमार ने बताया कि मानपुर और गुरारू प्रखंड से दो-दो, फतेहपुर, सदर, खिजरसराय, परैया, वजीरगंज और मोहनपुर प्रखंड से एक-एक का इलाज कराया गया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) की टीम जिले के सभी प्रखंडों में स्क्रीनिंग अभियान चलाकर जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की पहचान कर रही है, ताकि समय पर उनका उपचार सुनिश्चित किया जा सके।इस

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वर्ष 34 बच्चों की हुए है पहचानडीपीएम ने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक जिले में 34 बच्चों की पहचान हृदय रोग से पीड़ित के रूप में की जा चुकी है। इनमें से तीन बच्चों को सर्जरी के लिए श्री सत्य साईं हार्ट हॉस्पिटल, अहमदाबाद भेजा गया है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को समय पर उच्चस्तरीय उपचार उपलब्ध कराकर उन्हें स्वस्थ जीवन देना है।

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