बलिया में स्थानीय लोगों ने एक महिला को सुनाई तालीबानी सजा

वीडियो वायरल होने के बाद दर्ज कराया गया है मामलात्र के एक मोहल्ले के लोगों ने एक महिला को तालीबानी सजा सुनाते हुए उससे थूक चटवाने की शर्मनाक करतूत की है। इस मामले का वीडियो शनिवार से सोशल मीडिया पर...

बलिया, एक संवाददाता। बलिया नगर परिषद क्षेत्र के एक मोहल्ले के लोगों ने एक महिला को तालीबानी सजा सुनाते हुए उससे थूक चटवाने की शर्मनाक करतूत की है। इस मामले का वीडियो शनिवार से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि, हिन्दुस्तान अखबार इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

महिला के साथ अमानवीय व्यवहार उक्त वायरल वीडियो में एक महिला के साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए कुछ लोगों ने पहले उससे जमीन पर थूकवाया और उसे चटवाया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद क्षेत्र में लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चा चल रही है। मामला अवैध संबंध व दुराचार से जुड़ा बताया जा रहा है।

पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की स्थानीय लोगों के अनुसार वीडियो में दिखाई देने वाले युवक की पहचान नगर परिषद के एक वार्ड पार्षद के पुत्र के रूप में की जा रही है। इस घटना को लेकर पीड़िता ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। शिकायत मिलने के बाद डीएसपी सुबोध कुमार, थानाध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार ने मामले की गहन जांच की। थानाध्यक्ष ने बताया कि महिला के द्वारा दिये गये आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है।

सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग पुलिस ने दोषियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इधर, भाजपा जिला उपाध्यक्ष राकेश रौशन उर्फ मुन्ना एवं नगर मंडल अध्यक्ष कुंदन किशोर रस्तोगी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि किसी महिला के साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार करना गंभीर अपराध है। दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिये। वहीं, बलिया प्रखंड के उपप्रमुख सच्चिदानंद पासवान, भाकपा माले नेता इंद्रदेव राम तथा जदयू कार्यकर्ता मो. विलाल ने भी घटना की निंदा करते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।