आशीष कुमार दास इन्फोसिस के नए सीईओ होंगे

नई दिल्ली, एजेंसी। देश की दूसरी सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवा कंपनी इन्फोसिस ने आशीष कुमार दास को अपना मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ-नामित) नियुक्त किया है। वह एक अप्रैल 2027 से कंपनी की कमान संभालेंगे। उनका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। यह नियुक्ति कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के बाद प्रभावी होगी। आशीष कुमार दास मौजूदा प्रबंध निदेशक (एमडी) एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सलील पारेख का स्थान लेंगे। पारेख का दूसरा कार्यकाल 31 मार्च 2027 को समाप्त हो रहा है। उन्होंने नौ वर्ष से अधिक समय तक कंपनी का नेतृत्व किया है। कंपनी ने बताया कि निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर दास की नियुक्ति की गई है।

वह फिलहाल कंपनी के एक प्रमुख वैश्विक कारोबार खंड का नेतृत्व कर रहे हैं और इन्फोसिस के साथ तीन दशक से अधिक समय से जुड़े हैं। इस दौरान उन्होंने वैश्विक परिचालन से जुड़े कई वरिष्ठ पदों पर काम किया है।इन्फोसिस के अनुसार, दास ने ग्राहकों को कारोबार और प्रौद्योगिकी में हो रहे बड़े बदलावों के दौरान मार्गदर्शन दिया है और मजबूत वैश्विक टीमों का निर्माण किया है। कंपनी का मानना है कि उनकी कारोबारी समझ और प्रौद्योगिकी का अनुभव उन्हें कृत्रिम मेधा (एआई) के दौर में इन्फोसिस का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त बनाता है। इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकणि ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में कंपनी को ऐसे नेता की जरूरत थी, जो नई तकनीकों के अनुरूप बदलाव भी ला सके और ग्राहकों का भरोसा भी बनाए रखे।