उत्तरी कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, मारे गए पांच आतंकी

जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने घुसपैठ की नाकाम कोशिश की। अधिकारियों के मुताबिक, पाकिस्तान से लगते वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास शनिवार तड़के आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। लेकिन, भारतीय सुरक्षाबलों की कार्रवाई में पांच आतंकी वहीं पर ढेर हो गए।

#UPDATE Another terrorist killed by security forces in Tangdhar sector of #JammuAndKashmir. Total five terrorists have been killed after security forces foiled an infiltration attempt today. Operation underway