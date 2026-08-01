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संक्रमण फैलने की दर तेज, अस्पतालों में मास्क का प्रयोग नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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हिन्दुस्तान पड़ताल फोटो इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड और वायरल फीवर के मरीजों की अस्पतालों में

संक्रमण फैलने की दर तेज, अस्पतालों में मास्क का प्रयोग नहीं

भागलपुर, वरीय संवाददाता। बारिश के मौसम में जिले में संक्रमण फैलने की रफ्तार तेज हो गई है। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के बीच इन्फ्लुएंजा, वायरल फीवर और टाइफाइड के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सरकारी और निजी अस्पतालों में रोज बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शहरी क्षेत्र में दो कोविड-19 संक्रमित मरीज भी हाल के दिनों में मिले हैं, जिसके बाद सतर्कता बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। बावजूद शहर के मायागंज व सदर अस्पताल समेत अन्य शहरी पीएचसी में संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों का पालन नहीं हो रहा है। मायागंज अस्पताल, सदर अस्पताल समेत अन्य सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में अधिकांश मरीज और उनके परिजन बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। अस्पताल परिसरों में सामाजिक दूरी के नियमों की भी अनदेखी की जा रही है। ओपीडी और पंजीकरण काउंटरों पर मरीज लंबी कतारों में एक-दूसरे से सटकर खड़े रहते हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ गया है। मायागंज अस्पताल के ओपीडी में रजिस्ट्रेशन काउंटर, डॉक्टर चेंबर, अल्ट्रासाउंड व एक्सरे समेत अन्य पैथोलॉजी जांच और दवा के लिए कतार में खड़े इक्के-दुक्के मरीज ही मास्क लगाए हुए मिले। जबकि अधिकांश मरीज बिना मास्क के नजर आए। अस्पताल प्रबंधन की ओर से मरीजों को मास्क पहनने के लिए रोक-टोक भी नहीं की जा रही थी। हालांकि कुछ कर्मियों को छोड़कर अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी मास्क लगाए हुए मिले। मामले पर मायागंज अस्पताल के ओपीडी के हेल्थ मैनेजर रौशन कुमार ने बताया कि मरीजों को मास्क के पालन को कहा जा रहा है। कई मरीज मास्क लगाते भी हैं। संक्रमण से बचाव के लिए यह जरूरी है।

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संक्रमण से पीड़ित मरीज

कई मरीज सर्दी, खांसी, बुखार और अन्य संक्रामक लक्षणों से पीड़ित

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डॉक्टरों की सलाह

ओपीडी में मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंच रहे कई मरीज सर्दी, खांसी, बुखार और अन्य संक्रामक लक्षणों से पीड़ित हैं। बार-बार मरीजों को मास्क पहनने की हिदायत दी जाती है। सुरक्षा गार्ड को भी कहा गया है कि बिना मास्क पहने मरीजों की एंट्री नहीं कराएं। बावजूद मरीज व उनके परिजन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। इधर, अस्पताल में भीड़ को नियंत्रित करने और संक्रमण रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मास्क का उपयोग, हाथों की नियमित सफाई और सामाजिक दूरी जैसे उपायों का पालन करना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि बुखार, खांसी, गले में खराश या शरीर दर्द जैसे लक्षण दिखाई देने पर स्वयं दवा लेने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लें। साथ ही भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनें और संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां अपनाएं। यदि अस्पतालों में भी कोविड अनुकूल व्यवहार और संक्रमण नियंत्रण के उपायों का सख्ती से पालन नहीं कराया गया तो आने वाले दिनों में संक्रमण का दायरा और बढ़ सकता है。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बरसात के मौसम में संक्रमण क्यों बढ़ रहा है?
बरसात के मौसम में इन्फ्लुएंजा, वायरल फीवर और टाइफाइड के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
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