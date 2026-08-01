संक्रमण फैलने की दर तेज, अस्पतालों में मास्क का प्रयोग नहीं

भागलपुर, वरीय संवाददाता। बारिश के मौसम में जिले में संक्रमण फैलने की रफ्तार तेज हो गई है। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के बीच इन्फ्लुएंजा, वायरल फीवर और टाइफाइड के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सरकारी और निजी अस्पतालों में रोज बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शहरी क्षेत्र में दो कोविड-19 संक्रमित मरीज भी हाल के दिनों में मिले हैं, जिसके बाद सतर्कता बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। बावजूद शहर के मायागंज व सदर अस्पताल समेत अन्य शहरी पीएचसी में संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों का पालन नहीं हो रहा है। मायागंज अस्पताल, सदर अस्पताल समेत अन्य सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में अधिकांश मरीज और उनके परिजन बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। अस्पताल परिसरों में सामाजिक दूरी के नियमों की भी अनदेखी की जा रही है। ओपीडी और पंजीकरण काउंटरों पर मरीज लंबी कतारों में एक-दूसरे से सटकर खड़े रहते हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ गया है। मायागंज अस्पताल के ओपीडी में रजिस्ट्रेशन काउंटर, डॉक्टर चेंबर, अल्ट्रासाउंड व एक्सरे समेत अन्य पैथोलॉजी जांच और दवा के लिए कतार में खड़े इक्के-दुक्के मरीज ही मास्क लगाए हुए मिले। जबकि अधिकांश मरीज बिना मास्क के नजर आए। अस्पताल प्रबंधन की ओर से मरीजों को मास्क पहनने के लिए रोक-टोक भी नहीं की जा रही थी। हालांकि कुछ कर्मियों को छोड़कर अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी मास्क लगाए हुए मिले। मामले पर मायागंज अस्पताल के ओपीडी के हेल्थ मैनेजर रौशन कुमार ने बताया कि मरीजों को मास्क के पालन को कहा जा रहा है। कई मरीज मास्क लगाते भी हैं। संक्रमण से बचाव के लिए यह जरूरी है।