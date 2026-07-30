मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद सात मरीजों को संक्रमण
जयपुर, एजेंसी। कुचामन सिटी के राजकीय नेत्र चिकित्सालय में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद सात मरीजों की आंखों में संक्रमण हो गया। ऑपरेशन के 24 घंटे बाद यह गंभीर स्थिति आई। पांच मरीजों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल और दो को अजमेर के जेएलएन अस्पताल भेजा गया। स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों से मुलाकात की।
जयपुर, एजेंसी। डीडवाना-कुचामन जिले के एक सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने वाले सात मरीजों की आंखों में संक्रमण हो गया है। इसके बाद ऑपरेशन थिएटर को सील कर मामले की जांच शुरू की गई है। यह घटना कुचामन सिटी स्थित राजकीय नेत्र चिकित्सालय की है। यहां 28 जुलाई को सात मरीजों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के करीब 24 घंटे बाद मरीजों की आंखों में गंभीर संक्रमण हो गया। गंभीर स्थिति वाले पांच मरीजों को इलाज के लिए जयपुर के सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल भेजा गया है, जबकि दो अन्य मरीजों को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) अस्पताल रेफर किया गया।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने गुरुवार को एसएमएस अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की और चिकित्सकों से उनके उपचार की जानकारी ली।
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