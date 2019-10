इंफेंट्री दिवस: पीएम मोदी ने पैदल सैन्य टुकड़ी को बताया लगन और बहादुरी का प्रतीक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंफेंट्री दिवस पर रविवार को सैनिकों को बधाई देते हुए कहा कि पैदल सैन्य टुकड़ी लगन और बहादुरी का द्योतक है। इंफेंट्री दिवस का आयोजन 27 अक्टूबर को होता है। इसी तारीख को 1947 में सेना जम्मू-कश्मीर से पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों को निकालने के लिए वहां पहुंची थी।

मोदी ने कहा, ''इंफेंट्री दिवस पर हमारी पैदल टुकड़ी के साहसी सैनिकों को बधाई। हमारी इंफेंट्री लगन और बहादुरी का द्योतक है। उनकी बहादुरी के लिए प्रत्येक भारतीय उनका कृतज्ञ है।"

On Infantry Day, greetings to our valorous infantrymen. Our infantry personifies diligence and bravery. Every Indian is grateful to our infantry for their outstanding service.