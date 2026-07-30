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उद्योगों की समस्याओं का तत्काल समाधान करें : सीडीओ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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रुद्रपुर में मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी ने उद्योगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास को गति देने के लिए समस्याओं का शीघ्र निस्तारण आवश्यक है। बैठक में निर्यात प्रक्रिया और संबंधित नीतियों पर चर्चा की गई। अधिकारियों को लंबित मामलों के समाधान के लिए समय सीमा निर्धारित करने को कहा गया।

उद्योगों की समस्याओं का तत्काल समाधान करें : सीडीओ

रुद्रपुर, संवाददाता। मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) दिवेश शाशनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्योग बंधुओं की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिले में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योगों से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण आवश्यक है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में आयोजित जिला उद्योग मित्र बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीडीओ ने सड़क, बिजली, पानी निकासी, यातायात और अन्य आधारभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याओं की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्योगों के संचालन में आने वाली बाधाओं को प्राथमिकता से दूर किया जाए, ताकि निवेश और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बना रहे।

बैठक में जिला निर्यात हब (डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब) के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय की सहायक महानिदेशक प्रिया रानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्यमियों को निर्यात प्रक्रिया, विदेश व्यापार नीति, पंजीकरण, प्रमाणन, प्रोत्साहन योजनाओं और निर्यात की संभावनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने स्थानीय उद्योगों से अधिक से अधिक निर्यात गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान किया और उद्यमियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। सीडीओ ने पूर्व बैठक के लंबित बिंदुओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन स्तर पर लंबित मामलों में पुनः स्मरण पत्र भेजे जाएं और विभागीय स्तर पर लंबित कार्यों के निस्तारण के लिए समय-सीमा निर्धारित कर कार्य पूर्ण किए जाएं। बैठक में महाप्रबंधक उद्योग विपिन कुमार, आरएम सिडकुल सितारगंज रविंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता ऊर्जा निगम उमाकांत चतुर्वेदी, पिटकुल के अरविंद रावत, लीड बैंक अधिकारी कमल कुमार, एनएचएआई के इंजीनियर तुषार गुप्ता, केजीसीसीआई के अशोक बंसल, अपूर्व जिंदल, राकेश कुमार, अशोक कुमार तथा एसईडब्ल्यूएस के प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में उद्यमी एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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