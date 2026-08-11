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छात्रों के इंडक्शन कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
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सिंहेश्वर में बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज ने शैक्षणिक सत्र 2026-30 के नवप्रवेशित छात्रों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को कॉलेज के शैक्षणिक माहौल, अनुशासन, और विभिन्न गतिविधियों से परिचित कराना है। प्राचार्य ने नियमित अध्ययन और तकनीकी कौशल के विकास पर जोर दिया।

छात्रों के इंडक्शन कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ

सिंहेश्वर, निज संवाददाता बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-30 के नवप्रवेशित छात्रों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण, अनुशासन, विभिन्न गतिविधियों एवं उपलब्ध सुविधाओं से परिचित कराते हुए उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। इस दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न सत्रों के माध्यम से किया जाएगा।इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य प्रो. अरविन्द कुमार अमर ने छात्रों का स्वागत करते हुए कहा कि महाविद्यालय जीवन व्यक्तित्व विकास, अनुशासन, नवाचार एवं तकनीकी दक्षता प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर है। उन्होंने विद्यार्थियों से नियमित अध्ययन, प्रयोगात्मक शिक्षा, नवाचार और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया।

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शैक्षणिक प्रभारी डॉ. मनीष कुमार जायसवाल ने शैक्षणिक व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली, क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम और छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी। विभागाध्यक्षों एवं प्राध्यापकों ने अपने विभागों का परिचय देते हुए छात्रों को तकनीकी शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों एवं व्यावसायिक कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया। प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट पदाधिकारी ने छात्रों को कौशल विकास, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया। जनसंपर्क पदाधिकारी प्रो. उत्तम कुमार ने बताया कि इंडक्शन कार्यक्रम का उद्देश्य नवप्रवेशित छात्रों को महाविद्यालय के वातावरण से सहज रूप से जोड़ना, आत्मविश्वास विकसित करना और उन्हें तकनीकी शिक्षा के साथ नवाचार, अनुसंधान, व्यक्तित्व विकास और रोजगारोन्मुखी अवसरों के प्रति जागरूक बनाना है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय छात्रों के समग्र विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुकूल शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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