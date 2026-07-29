Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अनुशासन व गुणवत्ता सफल शोधार्थी की पहचान: वीसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
Follow us on Google News
share

मुजफ्फरपुर, बीआरएबीयू के राजनीति विज्ञान विभाग में बुधवार को पीएचडी कोर्स के शोधार्थियों का इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कुलपति प्रो. दिनेश चन्द्र राय ने कहा कि सत्यनिष्ठा और गुणवत्तापूर्ण शोध जरूरी हैं। पूर्व कुलपति प्रो. एस.पी.एम. त्रिपाठी ने सामाजिक विज्ञान में शोध की वैज्ञानिक पद्धतियों पर चर्चा की।

अनुशासन व गुणवत्ता सफल शोधार्थी की पहचान: वीसी

मुजफ्फरपुर, प्रसं। बीआरएबीयू के राजनीति विज्ञान विभाग में बुधवार को पीएचडी कोर्स के शोधार्थियों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय कुलपति प्रो. दिनेश चन्द्र राय ने की। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, अनुशासन एवं गुणवत्तापूर्ण शोध ही एक सफल शोधार्थी तथा उत्कृष्ट शिक्षाविद् की पहचान हैं। मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति प्रो. एस.पी.एम. त्रिपाठी ने सामाजिक विज्ञान में शोध के वास्तविक स्वरूप, उसकी वैज्ञानिक पद्धतियों तथा भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ उसकी अंतर्संबद्धता पर विस्तार से प्रकाश डाला। राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो. (डॉ.) नीलम कुमारी ने शोध-पद्धति, अकादमिक उत्कृष्टता तथा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण शोध की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

ये भी पढ़ें:गुणवत्तापूर्ण शोध ही सफल शोधार्थी की पहचान : वीसी
ये भी पढ़ें:गुरु और शिष्य का संबंध सबसे पवित्र

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Motihari Latest News Motihari News PhD
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।