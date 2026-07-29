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गुणवत्तापूर्ण शोध ही सफल शोधार्थी की पहचान : वीसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर, बीआरएबीयू में पीएचडी कोर्स वर्क के शोधार्थियों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुलपति प्रो. दिनेश चन्द्र राय ने विद्यार्थियों को ईमानदारी और गुणवत्तापूर्ण शोध के महत्व के बारे में बताया। मुख्य अतिथि प्रो. एसपीएम त्रिपाठी ने सामाजिक विज्ञान में शोध की वैज्ञानिक पद्धतियों पर प्रकाश डाला।

गुणवत्तापूर्ण शोध ही सफल शोधार्थी की पहचान : वीसी

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बीआरएबीयू के राजनीति विज्ञान विभाग में बुधवार को पीएचडी कोर्स वर्क के शोधार्थियों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।अध्यक्षता कुलपति प्रो. दिनेश चन्द्र राय ने की। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, अनुशासन एवं गुणवत्तापूर्ण शोध ही एक सफल शोधार्थी तथा उत्कृष्ट शिक्षाविद् की पहचान है। उन्होंने विद्यार्थियों से ईमानदारी, नैतिक मूल्यों, अनुसंधान की गुणवत्ता तथा समाजोपयोगी शोध के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि उत्कृष्ट शोध ही राष्ट्र निर्माण एवं ज्ञान-सृजन का सशक्त आधार है।मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति प्रो. एसपीएम त्रिपाठी ने सामाजिक विज्ञान में शोध के वास्तविक स्वरूप, उसकी वैज्ञानिक पद्धतियों तथा भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ उसकी अंतर्संबद्धता पर प्रकाश डाला।

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राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो. नीलम कुमारी ने शोधार्थियों को विभाग की शैक्षणिक परंपराओं, शोध संबंधी अपेक्षाओं एवं उत्तरदायित्वों से अवगत कराया। इस मौके पर प्रॉक्टर प्रो. विपिन कुमार राय, उप कुलसचिव डॉ. अमर बहादुर शुक्ला, डॉ. भारती सेहता, डॉ. कांतेश कुमार, डॉ. देवेंद्र प्रताप तिवारी, डॉ. रक्षा सिंह एवं डॉ. कृष्ण मोहन दुबे सहित इतिहास विभागाध्यक्ष प्रो. रेणु कुमारी, वरिष्ठ आचार्य प्रो. पंकज कुमार, विश्वविद्यालय के अन्य शिक्षक, शोधार्थी एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

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