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आरडीबीएम कॉलेज में इंडक्शन प्रोग्राम 6 को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर के रमा देवी बाजला महिला कॉलेज में 6 अगस्त 2026 को कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय की छात्राओं के लिए एक इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं और महाविद्यालय की गतिविधियों की जानकारी देना है। सभी नए नामांकित छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य है।

आरडीबीएम कॉलेज में इंडक्शन प्रोग्राम 6 को

देवघर, प्रतिनिधि। सिदो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के निर्देशानुसार रमा देवी बाजला महिला कॉलेज देवघर में यूजी सेमेस्टर वन स्नातक शैक्षणिक सत्र 2026-30 में नामांकित कला, वाणिज्य एवं सांइस संकाय की छात्राओं के लिए 6 अगस्त 2026 को कॉलेज के न्यू बिल्डिंग में दोपहर 12 बजे से इंडक्शन प्रोग्राम 2026 आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में सभी संकायों के नई नामांकित सभी छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य है। इस बात की जानकारी देते हुए आरडीबीएम कॉलेज देवघर राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ.प्रकाश चंद्र दास ने कहा कि इंडक्शन प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को उनके पाठ्यक्रमों एवं परीक्षा की जानकारी देना है।

साथ ही महाविद्यालय के विभिन्न गतिविधियों एवं अनुशाशन को बताना है। इसके साथ ही अपने-अपने विभाग के शिक्षकों से परिचित होना तथा एनईपी 2020 के तहत छात्राओं द्वारा लिए गए विषय की पूर्ण जानकारी देना है। ताकि छात्राओं को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो।

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