को-ऑपरेटिव कॉलेज में नए नामांकित छात्र-छात्राओं का इंडक्शन प्रोग्राम तीन को
जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज में 2026-2030 के चार वर्षीय स्नातक के सत्र के नए छात्रों के लिए 3 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे एक इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। प्राचार्य ने सभी विद्यार्थियों से समय पर उपस्थित होने की अपील की है ताकि वे कॉलेज की गतिविधियों से अवगत हो सकें।
जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज में सत्र 2026-2030 के चार वर्षीय स्नातक के सेमेस्टर-1 के नए नामांकित छात्र-छात्राओं के लिए इंडक्शन प्रोग्राम यानी परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कॉलेज के प्राचार्य द्वारा जारी सूचना के अनुसार यह कार्यक्रम 3 अगस्त 2026 को सुबह 11:00 बजे से कॉलेज के मल्टी पर्पस एग्जामिनेशन हॉल में आयोजित होगा। इस परिचय सम्मेलन में नए सत्र के सभी विद्यार्थियों की समय पर उपस्थिति अनिवार्य की गई है ताकि वे कॉलेज की आगामी गतिविधियों से परिचित हो सकें।
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