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बीएसके कॉलेज के हिंदी विभाग में इंडक्शन कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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मैथन के बीएसके कॉलेज के हिंदी विभाग में इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन मैथन, प्रतिनिधि। बीएसके

बीएसके कॉलेज के हिंदी विभाग में इंडक्शन कार्यक्रम

बीएसके कॉलेज, मैथन के हिंदी विभाग में नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए सोमवार को इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नए विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए उन्हें विभाग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा नए पाठ्यक्रम से परिचित कराना था। हिंदी विभागाध्यक्ष नीतिशा खलखो ने विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए विभाग की शैक्षणिक एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विभाग द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित पत्रिका "नवपलाश" तथा वॉल मैगज़ीन "उलगुलान" के बारे में बताते हुए विद्यार्थियों को इनमें सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया। विभाग की नामांकन प्रभारी मनीला समद ने स्नातक हिंदी पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले सातों विषयों का विस्तृत परिचय दिया तथा प्रत्येक विषय की उपयोगिता एवं अध्ययन-विषयवस्तु को सरल ढंग से समझाया।

इस अवसर पर डॉ. संध्या गुप्ता ने हिंदी विषय में उपलब्ध रोजगार एवं करियर की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को भविष्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, शिक्षण, शोध, पत्रकारिता, अनुवाद, मीडिया तथा अन्य क्षेत्रों में हिंदी की बढ़ती उपयोगिता से अवगत कराया। विभागाध्यक्ष ने बताया कि हिंदी विभाग में अब तक 106 विद्यार्थियों का नामांकन हो चुका है, जबकि लगभग 70 सीटें अभी भी रिक्त हैं। उन्होंने इच्छुक विद्यार्थियों से शीघ्र नामांकन कराने का आह्वान किया।

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