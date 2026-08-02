अनुशासन और जीवन मूल्यों से ही मिलती है सफलता : प्रो. धर्मेंद्र कुमार सिंह
वाराणसी के यूपी कॉलेज में बीएड प्रथम वर्ष के नवप्रवेशी छात्रों के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संकायाध्यक्ष प्रो. रेनु सिंह ने छात्रों का स्वागत करते हुए महाविद्यालय की परंपरा और शैक्षणिक मानकों की जानकारी दी। मुख्य अतिथि प्रो. धर्मेंद्र कुमार सिंह ने अनुशासन और जीवन मूल्यों के महत्व पर जोर दिया।
वाराणसी। यूपी कॉलेज के शिक्षा संकाय में बीएड प्रथम वर्ष के नवप्रवेशी छात्र-अध्यापकों के लिए शनिवार को दीक्षारंभ (इंडक्शन) कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। संकायाध्यक्ष प्रो. रेनु सिंह ने अतिथियों एवं नवप्रवेशी छात्र-अध्यापकों का स्वागत करते हुए महाविद्यालय की गौरवशाली परंपरा, शैक्षणिक वातावरण और संस्थान के आदर्शों से परिचित कराया। मुख्य अतिथि प्राचार्य प्रो. धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि अनुशासन और जीवन मूल्यों को अपनाने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। विभागाध्यक्ष प्रो. रमेश धर द्विवेदी ने विद्यार्थियों को बीएड पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली और प्रशिक्षण की रूपरेखा की विस्तृत जानकारी दी। प्रो. नीलिमा सिंह, प्रो. रश्मि सिंह, डॉ. संजय स्वर्णकार, कृष्ण कुमार भारती, डॉ. विजय कुमार सिंह, डॉ. विनोद कुमार और डॉ. अनुभा शुक्ला ने भी छात्रों का मार्गदर्शन किया।
दूसरी तरफ, यूपी कॉलेज परिसर स्थित राजर्षि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में शनिवार को बीबीए एवं बीसीए के नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। निदेशक-प्रभारी प्रो. अमन गुप्ता ने छात्रों का मार्गदर्शन किया। मुख्य अतिथि कमांडर वीके जेटली रहे।
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