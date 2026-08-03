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एमआईईटी कुमाऊं में इंडक्शन कार्यक्रम शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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हल्द्वानी में एमआईईटी कुमाऊं में बीबीए और बीसीए सत्र 2026-29 के लिए तीन दिवसीय इंडक्शन कार्यक्रम शुरू हुआ। पहले दिन 114 नवप्रवेशित विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्य अतिथि ने छात्रों को प्रेरित किया। आयोजन में प्रबंध निदेशक, निदेशक और विभागाध्यक्षों की उपस्थिति रही।

एमआईईटी कुमाऊं में इंडक्शन कार्यक्रम शुरू

हल्द्वानी। एमआईईटी कुमाऊं में बीबीए और बीसीए सत्र 2026-29 के नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए तीन दिवसीय इंडक्शन कार्यक्रम का सोमवार को शुभारंभ हुआ। पहले दिन 114 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपने नए शैक्षणिक सफर की शुरुआत की। आयोजन प्रबंध निदेशक प्रो. डॉ. बीएस बिष्ट, निदेशक डॉ. तरुण सक्सेना और एसीआईसी के सीईओ डॉ. कमल रावत के मार्गदर्शन में किया गया। मुख्य अतिथि रजनी कांता बिष्ट और डॉ. स्नेहा दोहरे ने छात्रों को प्रेरित किया। यहां बीसीए विभागाध्यक्ष सोनम भंडारी, बीबीए विभागाध्यक्ष तारा दत्त तिवारी सहित संस्थान के सभी प्राध्यापक मौजूद रहे।

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