एसबीयू में ‘दीक्षारंभ’, दो पुस्तकों का लोकार्पण
रांची में सरला बिरला विश्वविद्यालय में 2026-27 सत्र के नए विद्यार्थियों के लिए 'दीक्षारंभ-2026' इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। पदाधिकारियों ने विद्यार्थियों को शैक्षणिक व्यवस्था और प्लेसमेंट की जानकारी दी। पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता ने साइबर अपराध के प्रति जागरूकता पर जोर दिया।
रांची। सरला बिरला विश्वविद्यालय में सत्र 2026-27 के नए विद्यार्थियों के लिए बुधवार को इंडक्शन कार्यक्रम ‘दीक्षारंभ-2026’ आयोजित किया गया। इस अवसर पर पदाधिकारियों ने विद्यार्थियों को शैक्षणिक व्यवस्था, अनुशासन और प्लेसमेंट की जानकारी देकर बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित किया। समारोह में ‘एसबीयू जर्नल ऑफ कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज’ और ‘एआई होराइजन’ पुस्तक का लोकार्पण हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता ने विद्यार्थियों को साइबर अपराध व सुरक्षा के प्रति जागरूक किया।
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