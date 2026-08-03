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छात्र निरंतर अध्ययन को बनाएं जीवन का आधार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में एमआईटी के बीटेक छात्रों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम में ज्ञान और संस्कार पर व्याख्यान हुआ। डॉ. ओम प्रकाश सिंह ने तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ जिम्मेदार नागरिकता और नैतिक मूल्यों का महत्व बताया। प्राचार्य ने संस्थान को अनुशासन और नवाचार का केंद्र बताया। विद्यार्थियों को भारतीय जीवन मूल्यों को अपनाने का आग्रह किया गया।

छात्र निरंतर अध्ययन को बनाएं जीवन का आधार

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। एमआईटी में बीटेक छात्रों के लिए चल रहे इंडक्शन कार्यक्रम के तहत सोमवार को ज्ञान और संस्कार पर व्याख्यान का आयोजन किया गया।मुख्य वक्ता भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष डॉ. ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य केवल कुशल अभियंता तैयार करना नहीं, बल्कि ऐसे उत्तरदायी, संस्कारित एवं राष्ट्रनिष्ठ नागरिक तैयार करना है, जो ज्ञान, नवाचार और नैतिक मूल्यों के आधार पर समाज एवं राष्ट्र के विकास में योगदान दे। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन, चरित्र निर्माण, राष्ट्रभक्ति तथा निरंतर अध्ययन को जीवन का आधार बनाने का आह्वान किया।प्राचार्य प्रो. एमके झा ने कहा कि एमआईटी केवल तकनीकी शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि उत्कृष्टता, अनुशासन, नवाचार और संस्कारों का संस्थान है।

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इंडक्शन कार्यक्रम के समन्वयक डॉ. विजय कुमार ने विद्यार्थियों को संस्थान की शैक्षणिक संस्कृति, नैतिक मूल्यों, पर्यावरण संरक्षण, योग, नवाचार तथा सामाजिक उत्तरदायित्व से परिचित कराया। एमपी सिंह महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉ. अमरेंद्र ठाकुर ने भारतीय ज्ञान परंपरा, गुरु-शिष्य संबंध तथा मूल्यपरक शिक्षा के महत्व पर विचार रखा। भारतीय शिक्षण मंडल की प्रांतीय महिला गतिविधि प्रमुख सुषमा शर्मा ने विद्यार्थियों से भारतीय जीवन मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। राजकुमार जोशी ने भी विचार रखे।

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