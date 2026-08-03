केकेसी में नवप्रवेशित बीबीए छात्रों को कॉलेज के बारे बताया

लखनऊ, संवाददाता। श्री जय नारायण मिश्र पीजी कॉलेज में सोमवार को बीबीए विभाग की ओर से प्रथम सेमेस्टर के नवप्रवेशी छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम एसेंट-2026 आयोजित किया गया। प्राचार्य प्रो. केके शुक्ल ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय 100 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहा है और यहां विद्यार्थियों को शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, कौशल एवं व्यक्तित्व विकास के भरपूर अवसर मिलेंगे। वाणिज्य संकाय प्रभारी प्रो. एस.के. चौहान ने विद्यार्थियों को सफल प्रोफेशनल बनने के लिए प्रेरित किया। एनसीसी प्रभारी प्रो. अभिषेक सिंह ने एनसीसी की उपयोगिता बताई, जबकि प्रो. बलवंत सिंह ने महाविद्यालय की गौरवशाली परंपरा से परिचित कराया। कार्यक्रम में बीबीए टॉपर हिमांशी वैश, विभागीय पुस्तकालय को 50 पुस्तकें भेंट करने वाले डॉ. शरद कुमार चतुर्वेदी और सबसे पहले प्रवेश लेने वाले छात्र आयुष मित्रा व उनके पिता संजीव मित्रा को सम्मानित किया गया। संचालन डॉ. शिवांगी शर्मा और धन्यवाद ज्ञापन डॉ. शिखा अग्रवाल ने किया।

नेशनल पीजी कॉलेज के इतिहास विभाग ने इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (इंटैक) लखनऊ चैप्टर के सहयोग से ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें करीब 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और इस क्षेत्र में उपलब्ध करियर के अवसरों से परिचित कराना था। मुख्य वक्ता इंटैक लखनऊ चैप्टर के निदेशक धर्मेन्द्र मिश्रा ने कहा कि विरासत संरक्षण अब केवल सांस्कृतिक दायित्व नहीं, बल्कि रोजगार और शोध का उभरता क्षेत्र भी है। उन्होंने छोटा इमामबाड़ा के प्रवेश द्वार और रिफा-ए-आम क्लब में चल रहे संरक्षण कार्यों की जानकारी देते हुए इंटैक की विभिन्न परियोजनाओं, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, प्रमाणपत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने महाविद्यालय में हेरिटेज कंजर्वेशन और टूर गाइडिंग में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने हेरिटेज वॉक, संग्रहालय अध्ययन, पर्यटन, पुरातत्त्व और स्थानीय कला-शिल्प संरक्षण को युवाओं के लिए रोजगार की नई संभावनाओं वाला क्षेत्र बताया। डॉ. आकृति कुमार ने मुख्य वक्ता और उपस्थित विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया।