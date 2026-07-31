माय भारत युवा सघन पंजीकरण अभियान को लेकर छात्रों को किया जागरूक
सासाराम, नगर संवाददाता। या। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. विनोद कुमार सिंह ने की, जबकि संचालन ओमप्रकाश सिंह ने किया।
सासाराम, नगर संवाददाता। अवधूत भगवान राम महाविद्यालय में शुक्रवार को स्नातक विज्ञान संकाय के प्रथम सेमेस्टर के नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन मीट सह शिक्षक-छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर माय भारत युवा सघन पंजीकरण अभियान 2026 के तहत छात्र-छात्राओं को अभियान की जानकारी देकर पोर्टल पर पंजीकरण के लिए प्रेरित किया गया।
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