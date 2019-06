मध्य प्रदेश के एक शख्स ने घायल सांप की मदद कर एक आनोखी मिसाल पेश की है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंदौर में आयकर अधिकारी शेरसिंह गिन्नारे ने घायल सांप के मुंह में स्ट्रॉ डालकर खुद दूसरे सिरे से स्ट्रॉ के जरिए अपने मुंह में पानी भरकर सांप को दिया और उसकी जान बचा ली।

इंदौर के झलारिया गांव के एक स्कूल में लोगों ने सांप से घबराकर उस पर कीटनाशक (कीटों का मारने वाला जहर) फेंक दिया। शेर सिंह ने घटना का जिक्र करते हुए बताया कि 'चूंकि सांप की त्‍वचा बहुत संवेदनशील होती है इसलिए कीटनाशक से वह बेहोश हो गया। सांप दिखते ही उसे लाठी-डंडे से मारना एक आम रवैया है।'

Indore: Sher Singh, an Income-Tax officer, saved life of a snake after guards of the school where it was found threw pesticide on it. Singh says, "It was a rat snake. It isn't venomous & only bite when you hurt it. But people get scared because it's very fast." #MadhyaPradesh pic.twitter.com/Mws8RRqG1D