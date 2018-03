इंदौर: होटल की चार मंजिला इमारत ढही, तीन की मौत, दर्जनों के मलबे में दबे होने की आशंका

इंदौर के सरवटे बस स्टैंड स्थित चार मंजिला होटल की इमारत ढहने से तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों का यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। बताया जा रहा है कि करीब दो दर्जन लोग मलबे में दबे हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया। जानकारी मिलने के बाद डीआईजी और डीएम सहित कई बड़े प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे।

इमारत गिरने के कुछ समय बाद ही पुलिस ने पहुंच कर पूरे एरिया को घेर लिया और उधर से गुजरने वाली सड़कों को बंद कर दिया। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि होटल के एक हिस्सा का मलबा पड़ोस के एक मकान पर भी जा गिरा, जिसमें करीब चार-पांच लोग फंसे हुए हैं।

#UPDATE Indore building collapse: Death toll rises to three, two injured. Rescue operations continue. #MadhyaPradesh