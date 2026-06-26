होर्मुज में कार्गो शिप पर हमला, यूएन ने सुरक्षा मिशन रोका

भारत और दुनिया की बड़ी खबरें एक साथ, एक ही जगह पढ़ने के लिए आप सही पेज पर हैं.इस लाइव ब्लॉग को हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, ताकि ताजा खबरें आप तक पहुंचा सकें.होर्मुज में कार्गो शिप पर हमला, यूएन ने सुरक्षा मिशन रोकावेनेजुएला में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 235 हुईभारत सरकार ने उद्योगों के लिए एलपीजी की सप्लाई बढ़ाईएयरपोर्ट सिटी बनाने के लिए 200 अरब रुपये का निवेश करेगा अदाणी समूहब्रिटेन: एलजीबीटी प्लस विरोधी "कनवर्जन थेरेपी" के खिलाफ बिल पेश हुआ1 से 3 जुलाई तक भारत दौरे पर रहेंगी जापान की पहली महिला पीएमहिज्बुल्लाह नेता ने कहा, इस्राएल के पास पीछे हटने के अलावा "कोई विकल्प नहीं"दक्षिण कोरिया की पूर्व फर्स्ट लेडी को सात साल की जेल, महंगे गिफ्ट लेने की दोषी ठहराई गईंइंडोनेशिया में बच्चों के 47 लाख टिकटॉक और यूट्यूब अकाउंट बंद किए गएसोशल मीडिया कंपनियों टिकटॉक और यूट्यूब ने इंडोनेशिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लगभग 47 लाख अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिए हैं.इंडोनेशिया के डिजिटल मंत्री मेउत्या हाफिद ने बताया कि टिकटॉक ने करीब 41 लाख और यूट्यूब ने छह लाख अकाउंट बंद किए हैं.उन्होंने कहा कि मंत्रालय चाहता है कि अन्य कंपनियां भी ऐसा करें.स्क्रीन वाले क्रिएटरों के साथ यह रिश्ता क्या कहलाता है?इंडोनेशिया ने मार्च में एक रेगुलेशन जारी कर एक्स, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसी सोशल मीडिया कंपनियों को आदेश दिया था कि वे देश के 16 साल के कम उम्र के बच्चों के अकाउंटों को बंद करें.इंडोनेशिया का कहना है कि साइबरबुलिंग और लत लगने के खतरे को कम करने के लिए ये प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं.सबसे पहले दिसंबर, 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा प्रतिबंध लागू किया था, जिसकी राह पर अब कई अन्य देश भी चल पड़े हैं.इसी महीने ब्रिटेन ने भी घोषणा की थी कि वह ऐसी ऐप्स पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है.गेमिंग और लाइव-स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी ब्रिटेन के प्रतिबंध के दायरे में आएंगे.दक्षिण कोरिया की पूर्व फर्स्ट लेडी को सात साल की जेल, महंगे गिफ्ट लेने की दोषी ठहराई गईंदक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल की पत्नी किम क्योन ही को रिश्वत लेने के मामले में शुक्रवार, 26 जून को सात साल जेल की सजा सुनाई गई है.सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उन्हें राजनीतिक फायदों के बदले जवाहरात और डिओर हैंडबैग जैसी महंगी वस्तुएं स्वीकार करने का दोषी पाया.किम पर 64.8 मिलियन वॉन (लगभग 42,200 यूरो) का जुर्माना भी लगाया गया है और रिश्वत की वस्तुओं को जब्त करने का आदेश दिया गया है.न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने बिना किसी संकोच के ऐसी रिश्वतें स्वीकार कीं, जो आम लोगों को अपने जीवन में शायद ही कभी देखने को मिलें.रिश्वत की सूची में वैन क्लीफ एंड अर्पेल्स का नेकलेस, टिफनी ब्रूच, ग्राफ इयररिंग्स, एक सोने का कछुआ, डिओर हैंडबैग, 140 मिलियन वॉन (लगभग 91,100 यूरो) की पेंटिंग शामिल थी.रिश्वत देने वालों में एक निर्माण कंपनी का मालिक, एक पादरी, एक निजी विश्वविद्यालय के पूर्व प्रमुख और एक रोबोटिक डॉग रिटेलर के सीईओ शामिल थे.किम क्योन ही ने सभी आरोपों से इनकार किया है और उनके वकील ने फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है.किम क्योन ही स्टॉक हेरफेर और दक्षिण कोरिया के यूनिफिकेशन चर्च से रिश्वत लेने के आरोपों में पहले से ही जेल में हैं, जिसके लिए उन्हें अप्रैल में चार साल की सजा मिली थी.वहीं, उनके पति यून सुक योल को साल 2024 में मार्शल लॉ लगाने से जुड़े विद्रोह की साजिश रचने के लिए फरवरी में उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है.पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड: शुभेंदु अधिकारीपश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार, 26 जून को कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी.रिपोर्टरों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है और विधानसभा में वे इसकी प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी देंगे.उन्होंने कहा कि जिस तरह यूसीसी को गुजरात, उत्तराखंड और असम में लागू किया गया, उसी तरह इसे पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा.पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने घोषणा-पत्र में वादा किया था कि सत्ता में आने पर वे छह महीनों के भीतर राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे.यूसीसी का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों के लिए एक समान नागरिक कानूनी ढांचा स्थापित करना है, जो सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू हो.सबसे पहले फरवरी, 2024 में उत्तराखंड में इससे जुड़ा बिल पास किया गया था.इसके बाद मार्च, 2026 में गुजरात में इससे जुड़ा बिल पास किया गया.इन दोनों राज्यों के यूसीसी कानून, बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाते हैं और लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाते हैं.हालांकि, गुजरात के यूसीसी बिल में यह साफ किया गया है कि यह अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होगा.हिज्बुल्लाह नेता ने कहा, इस्राएल के पास पीछे हटने के अलावा "कोई विकल्प नहीं"हिज्बुल्लाह के नेता नईम कासिम ने शुक्रवार, 26 जून को कहा है कि इस्राएल के पास उन लेबनानी इलाकों से पीछे हटने के अलावा "कोई विकल्प नहीं" है, जिन पर उसने कब्जा कर रखा है.आशूरा के मौके पर दिए अपने टेलीविजन भाषण में कासिम ने ईरान-अमेरिका के बीच हुए समझौते को अमेरिका और इस्राएल की हार बताया.हिज्बुल्लाह ने अमेरिका-इस्राएल के हवाई हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत का बदला लेने के लिए 2 मार्च को इस्राएल पर रॉकेट दागे थे, जिसके बाद लेबनान इस क्षेत्रीय युद्ध में खिंच गया.इस्राएल ने इसका जवाब हवाई हमलों और जमीनी आक्रमण से दिया, जिसमें लेबनानी अधिकारियों के अनुसार 4,200 से अधिक लोग मारे गए हैं.इस महीने एक नए संघर्षविराम की घोषणा की गई थी क्योंकि तेहरान का जोर है कि मध्य पूर्व युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ उसके समझौते में लेबनान भी शामिल होना चाहिए.लेबनानी अधिकारियों ने इस सप्ताह इस्राएली हमलों में छह लोगों की मौत की सूचना दी है.कानूनी बिजनेस की आड़ में चल रहा अंडरवर्ल्ड, यूरोप में पाए गए 731 आपराधिक नेटवर्कयूरोपीय संघ (ईयू) की पुलिस एजेंसी "यूरोपोल" के मुताबिक, यूरोप में 731 आपराधिक नेटवर्क काम कर रहे हैं.शुक्रवार, 26 जून को जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इन खतरनाक गिरोहों में 118 अलग-अलग राष्ट्रीयताओं के 4,00,000 से अधिक सदस्य शामिल हैं.इन आपराधिक नेटवर्कों में से 85 फीसदी अपने अपराधों को अंजाम देने के लिए वैध व्यावसायिक ढांचों यानी कानूनी रूप से चल रहे व्यवसायों का इस्तेमाल कर रहे हैं.ब्रसेल्स में पत्रकारों के सामने इस रिपोर्ट को पेश करते हुए यूरोपीय संघ के आंतरिक मामलों के कमिश्नर मैग्नस ब्रूनर ने गंभीर चेतावनी दी है.उन्होंने कहा, "ये कोई सड़कों पर घूमने वाले छोटे-मोटे गिरोह नहीं हैं, बल्कि ये अपराध के बड़े कॉर्पोरेशन हैं" इस अध्ययन में रेखांकित किया गया है कि ये नेटवर्क बेहद संगठित हैं और समाज की व्यवस्थाओं का फायदा उठाकर अपने नेटवर्क को फैला रहे हैं.यूरोपोल की रिपोर्ट के अनुसार, ये आपराधिक समूह ड्रग्स तस्करी, साइबर अपराध, प्रवासियों की तस्करी, मानव तस्करी, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों को अंजाम देते हैं.ये गिरोह अपने ऑपरेशन्स को बढ़ाने के लिए डिजिटल और तकनीकी प्रगति, वैश्विक व्यापार और दुनिया में चल रही भू-राजनीतिक अस्थिरता का जमकर फायदा उठा रहे हैं.बांग्लादेश ने चीन से की व्यापार घाटा कम करने की अपीलबांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से व्यापार घाटे को कम करने में मदद करने का आग्रह किया है.न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, उन्होंने शी जिनपिंग से कहा, "व्यापार अंतर को कम करने के लिए, हम चीन को होने वाले हमारे निर्यात में विविधता लाने में मदद करने का अनुरोध करते है" इस दौरान उन्होंने आम, कटहल, अमरूद, चमड़ा और फार्मास्यूटिकल उत्पादों का जिक्र किया.तारिक रहमान फरवरी में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद पहली बार चीन पहुंचे हैं.उन्होंने चीनी राष्ट्रपति से बातचीत के दौरान, बुनियादी ढांचे से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं की डिलीवरी में मदद करने की भी अपील की.उन्होंने कहा, "(बांग्लादेश को) अपनी प्रमुख परियोजनाओं को लागू करने और अपनी मौजूदा औद्योगिक इकाइयों के अपग्रेडेशन और आधुनिकीकरण के लिए चीन के समर्थन की जरूरत है"चीन, बांग्लादेश के लिए सबसे बड़े कर्जदाताओं में से एक है.वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक, बांग्लादेश पर चीन का 6.2 अरब डॉलर का कर्ज है.इसके अलावा, बीजिंग स्थित एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने बांग्लादेश को 2.3 अरब डॉलर का कर्ज दिया हुआ है.वहीं, भारत ने भी बांग्लादेश को 1.6 अरब डॉलर का कर्ज दिया हुआ है.ऐसे में बांग्लादेश के ऊपर भारत और चीन के साथ अपने रिश्तों में एक संतुलन बनाने की चुनौती है.जर्मनी में 2025 में तलाक के मामले बढ़े, फिर भी ऐतिहासिक रूप से सबसे कम रहेजर्मनी में साल 2025 के दौरान तलाक के मामलों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है.फेडरल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष अदालत के आदेश से लगभग 1,30,100 शादियां टूटीं, जो उससे पिछले साल की तुलना में 0.6 फीसदी अधिक है.सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक, साल 2025 में हुए तलाक के मामले 2003 की तुलना में 39.2 फीसदी कम हैं, जब जर्मनी के एकीकरण के बाद सबसे अधिक तलाक दर्ज किए गए थे.देश में शादियां करने वाले लोगों की संख्या भी लगातार घट रही है.साल 2025 में केवल 3,48,800 जोड़ों ने शादी की, जो 1950 के बाद से सबसे निचला स्तर है.आंकड़ों के अनुसार, जर्मनी में शादियां औसतन 14 साल सात महीने चलने के बाद टूट रही हैं.पिछले साल हुए कुल तलाकों में से करीब 16 फीसदी जोड़े ऐसे थे जो अपनी शादी की सिल्वर जुबली (25वीं वर्षगांठ) या उसके बाद अलग हुए.रिपोर्ट के अनुसार, साल 2025 में हुए कुल तलाकों में से आधे से अधिक (51.7 फीसदी) मामलों में बच्चे प्रभावित हुए, जिससे कुल 1,13,400 नाबालिगों पर असर पड़ा.इनमें से 81 फीसदी शादियां एक साल के सेपरेशन पीरियड के बाद कानूनी रूप से खत्म हुईं.इसके अलावा, कुल तलाकों में समलैंगिक जोड़ों की हिस्सेदारी 1.3 फीसदी (लगभग 1,700 मामले) रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10 फीसदी अधिक है.जर्मनी में साल 2017 से समलैंगिक जोड़ों को शादी करने की अनुमति मिली हुई है.1 से 3 जुलाई तक भारत दौरे पर रहेंगी जापान की पहली महिला पीएमजापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 1 से 3 जुलाई तक भारत दौरे पर रहेंगी.भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार, 26 जून को बताया कि वे 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगी.विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर भारत आ रही हैं.विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि यह शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत करने का मौका देगा.उन्होंने बताया कि इस दौरान पारस्परिक हितों वाले क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान भी किया जाएगा.प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद यह सनाए ताकाइची का पहला भारत दौरा होगा.ताकाइची पिछले साल अक्टूबर में जापान की पीएम बनी थीं और वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला थीं.इस साल फरवरी में समय से पहले हुए चुनावों में भी उनकी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी, जिससे ताकाइची का प्रधानमंत्री पद बरकरार रहा.यूरोप की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जलवायु परिवर्तन के बिना असंभव थी: स्टडीयूरोप में इस महीने दिन-रात पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी जलवायु परिवर्तन के बिना असंभव थी.महज पांच दशक पहले यूरोप में ऐसी गर्मी पड़ना लगभग नामुमकिन था.आज इसकी संभावना 20 साल पहले की तुलना में 200 गुना अधिक बढ़ गई है."वर्ल्ड वेदर एट्रिब्यूशन" की एक स्टडी में यह जानकारी दी गई है.फ्रांस, इटली, स्पेन, ब्रिटेन और यूरोप के अन्य हिस्सों में लाखों लोग "हीट डोम" के कारण अत्यधिक तापमान और उमस का सामना कर रहे हैं.कई जगहों पर दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जबकि रातों के गर्म रहने से लोगों को संभलने का मौका नहीं मिल रहा है.यह भी पढ़ें - सदी का सबसे ताकतवर अल नीनो दे रहा है दस्तकवैज्ञानिकों ने तुलना के लिए यूरोप में अत्यधिक गर्मी वाले सालों 1976 और 2003 को चुना.उनके अनुमान के मुताबिक, जून 1976 की जलवायु में ऐसी ही हीटवेव के दौरान दिन का तापमान आज की तुलना में लगभग 3.5 डिग्री सेल्सियस और 2003 में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा होता.वहीं, रात का तापमान जून 1976 में करीब 2.4 डिग्री सेल्सियस और 2003 में करीब 1.3 डिग्री सेल्सियस कम होता.उत्तर कोरिया से मुकाबले के लिए “ड्रोन वॉरियर्स” को ट्रेन करेगा दक्षिण कोरियाउत्तर कोरिया का मुकाबला करने के लिए दक्षिण कोरिया अपनी ड्रोन और काउंटर-ड्रोन क्षमताओं का तेजी से विस्तार करेगा.इसके लिए वह पांच लाख "ड्रोन वॉरियर्स" को ट्रेनिंग देगा और सीमाओं पर तैनात यूनिटों को हजारों ड्रोन बांटेगा.दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने यह जानकारी दी है.रक्षा मंत्री आह्न ग्यू-बैक ने कहा कि सेना ने साल 2029 तक विभिन्न सेनाओं में तैनात करने के लिए 110,000 ड्रोन बनाने की योजना बनाई है.हालांकि, बाद में मंत्रालय ने इस अनुमान को घटाकर 60,000 कर दिया और इनमें से 11,000 ड्रोन इसी साल सेना में शामिल किए जाने हैं.आह्न ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि सैनिकों को ड्रोन का इस्तेमाल "दूसरे व्यक्तिगत हथियार" के तौर पर करना चाहिए.उन्होंने कहा, "ड्रोन अब सीमित संख्या में यूनिटों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण नहीं होने चाहिए, बल्कि इन्हें सार्वभौमिक युद्ध उपकरण होना चाहिए" दक्षिण कोरिया ने यह घोषणा ऐसे समय पर की है, जब दोनों कोरियाई देश अपनी ड्रोन क्षमताओं में इजाफा करने में लगे हैं.रूस-यूक्रेन युद्ध और ईरान युद्ध में ड्रोनों का बड़े स्तर पर इस्तेमाल हुआ है.बीते साल भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संक्षिप्त युद्ध के दौरान भी ड्रोनों का इस्तेमाल हुआ था.ऐसे में अन्य देश भी अपनी ड्रोन क्षमताओं को लेकर सजग हो गए हैं.जर्मनी: क्रिसमस मार्केट में लोगों पर कार चढ़ाने वाले शख्स को मिली उम्रकैद की सजापूर्वी जर्मनी के शहर माग्देबुर्ग की एक अदालत ने शुक्रवार, 26 जून को एक सऊदी डॉक्टर को उम्रकैद की सजा सुनाई है.इस डॉक्टर पर साल 2024 में क्रिसमस से ठीक कुछ दिन पहले क्रिसमस मार्केट में लोगों की भीड़ पर बीएमडब्ल्यू कार चढ़ाने का आरोप है.इस हमले में छह लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.जर्मनी: क्रिसमस मार्केट में कार घुसी, पांच की मौतजर्मन गोपनीयता कानूनों के तहत, आरोपी की पहचान "तालेब ए" के रूप में की गई है.वह मूल रूप से सऊदी अरब का रहने वाला एक मनोचिकित्सक है.सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, उसका पुराना रिकॉर्ड इस्लाम विरोधी बयानबाजी और दक्षिणपंथी विचारधारा के प्रति झुकाव वाला रहा है.यह भी पढ़ें - जर्मनी: माग्देबुर्ग हमले के बाद भारतीयों के लिए कैसा है माहौलजांचकर्ताओं के अनुसार, यह हमला पूरी तरह सोची-समझी साजिश थी, जिसे कई हफ्तों में प्लान किया गया था, जबकि इस पूरी वारदात को सिर्फ एक मिनट और चार सेकंड के भीतर अंजाम दिया गया था.इस हमले का शिकार होने वालों में 45 से 75 वर्ष की पांच महिलाएं और एक नौ साल का बच्चा शामिल था.ब्रिटेन: एलजीबीटी प्लस विरोधी "कनवर्जन थेरेपी" के खिलाफ बिल पेश हुआब्रिटेन की सरकार ने गुरुवार, 25 जून को एक बिल पेश किया.अगर संसद इसे पास कर देती है, तो "कनवर्जन थेरेपी" पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जाएगा.यह थेरेपी किसी व्यक्ति के "सेक्शुअल ओरिएंटेशन" को बदलने का दावा करती है.यह बिल उन लोगों को सुरक्षा देगा जो खुद को केवल पुरुष या महिला के रूप में नहीं पहचानते या वे लोग जो जिस जेंडर के साथ पैदा हुए उस रूप में खुद को चिह्नित नहीं करते.यह भी पढ़ें - 10 साल के भीतर ब्रिटेन में छठे पीएम का इस्तीफाइस बिल के तहत एलजीबीटी प्लस समुदाय के खिलाफ मानी जाने वाली कनवर्जन थेरेपी करने वालों को अधिकतम पांच साल की जेल हो सकती है.हालांकि, संसद में अभी इस बिल की बारीकी से जांच होना बाकी है.यह कानून केवल इंग्लैंड और वेल्स में लागू होगा.हालांकि, बच्चों के जेंडर बदलने से संबंधित इलाज के विरोधियों ने पहले ही इस बिल की आलोचना की है.फ्रांस और स्पेन सहित कई यूरोपीय देशों में कनवर्जन थेरेपी पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है.संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पर वैश्विक प्रतिबंध लगाने की मांग की है.लेबर पार्टी के सांसद पीटर स्वॉलो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि कनवर्जन थेरेपी एक तरह की प्रताड़ना है.एयरपोर्ट सिटी बनाने के लिए 200 अरब रुपये का निवेश करेगा अदाणी समूहभारत में छह जगहों पर एयरपोर्ट सिटी विकसित करने के लिए अदाणी समूह 200 अरब रुपये से अधिक का निवेश करेगा.अदाणी समूह ने बताया है कि मुंबई, नवी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी में 655 एकड़ क्षेत्र में एयरपोर्ट से जुड़े वाणिज्यिक जिले बनाए जाएंगे.ये एयरपोर्ट सिटी सिंगापुर, दुबई और एम्सटर्डम जैसे शहरों में मौजूद एयरपोर्ट-सिटी मॉडलों से प्रेरित होंगी.इन एयरपोर्ट सिटी में होटल, रिटेल सेंटर, ऑफिस स्पेस और सिनेमाहॉल जैसी मनोरंजन वाली जगहें होंगी.पांच होटल बनाने के लिए "आईएचजी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स" समूह के साथ साझेदारी भी की जा चुकी है.अदाणी समूह के प्रस्तावित निवेश का करीब 70 फीसदी हिस्सा मुंबई और नवी मुंबई में खर्च होगा.यह कमर्शियल और फाइनेंशियल हब के तौर पर इनकी मजबूत होती स्थिति को दिखाता है.अदाणी एयरपोर्ट्स की वेबसाइट के अनुसार, कंपनी अभी भारत में आठ हवाई अड्डों का प्रबंधन करती है.अदाणी समूह उड्डयन क्षेत्र में अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ा रहा है.मानसून में देरी से किसानों को परेशानी, बुवाई में हो रही देरीभारत में मानसूनी बारिश में देरी होने के चलते किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में कई किसान पर्याप्त बारिश न होने के चलते फसलों की बुवाई में देरी कर रहे हैं.उन्हें डर है कि इस साल अच्छी बारिश नहीं होगी तो उन पर कर्ज का बोझ बढ़ जाएगा.उत्तर प्रदेश में बाजरा की खेती करने वाले किसान सुरेश कुमार ने न्यूज एजेंसी एपी से कहा, "बारिश के बिना हम अपने बीज नहीं बो पा रहे हैं.हमें पहले से ही नुकसान हो रहा है.मुझे लगता है कि इस साल स्थिति पिछले वर्षों की तुलना में कहीं ज्यादा खराब है" पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में सोयाबीन और गेहूं उगाने वाले किसान केदार सिरोही ने कहा कि वे अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.उन्होंने कहा कि उनके पास इंतजार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है.जून और जुलाई लाखों भारतीय किसानों के लिए बुवाई के सबसे महत्वपूर्ण महीने होते हैं.ये किसान फसलों की बुवाई और सिंचाई के लिए मानसूनी बारिश पर निर्भर होते हैं.किसानों का कहना है कि कम हो रही बारिश ने उनकी मौजूदा चुनौतियों को बढ़ा दिया है क्योंकि वे पहले से ही उर्वरक की आपूर्ति को लेकर चिंतिंत हैं.भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है किएल नीनो और उत्तर-पश्चिम भारत से आने वाली शुष्क हवाओं समेत विभिन्न परिस्थितियों ने मानसून की प्रगति को रोक दिया है, जिसके चलते देश भर में औसत से करीब 42 फीसदी कम बारिश हुई है.मौसम विभाग का अनुमान है कि जून से सितंबर के दौरान बारिश औसत से नीचे ही रहेगी.भारत सरकार ने उद्योगों के लिए एलपीजी की सप्लाई बढ़ाईभारत ने गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की आपूर्ति बढ़ा दी है और विभिन्न वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए आपूर्ति पर लगी सीमा भी हटा दी है.भारत सरकार ने गुरुवार, 25 जून की रात एक बयान जारी कर बताया कि उपलब्धता में बढ़ोतरी होने के बाद यह फैसला लिया गया है.इसकी एक वजह यह भी है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए शुरुआती समझौते के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य के खुलने से तेल और गैस ला रहे जहाज उस अहम जलमार्ग से गुजरने लगे हैं.भारत ने उन वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों के लिए एलपीजी की 50 फीसदी आपूर्ति बहाल करने का फैसला किया है, जिनके लिए गैस का आवंटन मध्यपूर्व में युद्ध शुरू होने के बाद अस्थायी तौर पर रोक दिया गया था.सरकार के मुताबिक, पेट्रोकेमिकल उत्पादन के लिए प्रोपेन और ब्यूटेन आदि की आपूर्ति बढ़ाने का भी फैसला किया है.भारत दुनियाभर में एलपीजी गैस का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है.ईरान युद्ध से पहले भारत की अधिकतर एलपीजी मध्यपूर्व से आती थी लेकिन ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद किए जाने के बाद इसमें बड़ी रुकावट आई.इसके चलते भारत को अपने उद्योगों के लिए गैस की सप्लाई घटानी पड़ी, एलपीजी खरीद में विविधता लानी पड़ी और अमेरिका से आयात बढ़ाया गया.जून में अमेरिका से भारत का एलपीजी आयात 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने की संभावना है.