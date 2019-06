18000 फीट की ऊंचाई पर चारों ओर बर्फ के बीच योग कर रहे हैं जवान, देखें Video

21 जून को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। भारत के भी हर जगह इसकी तैयारी जोश शोर से चल रही है। सीमाओं पर कड़ाके की ठंड के बीच भी योग की तैयारी चल रही है। लद्दाख से योग का एक हैरान करने वाला वीडियो आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जवान 18000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीली चट्टानों के बीच योग कर रहे हैं।

#WATCH: Indo-Tibetan Border Police (ITBP) performs 'yoga' at an altitude of 18,000 feet in Ladakh, ahead of #InternationalYogaDay on June 21. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/QL1eTzqzEv